سفر وزیر امور خارجه واتیکان به ارمنستان به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هرالد تریبون، کاردینال تارسیسکو برتونه وزیر امور خارجه واتیکان که قصد داشت در این سفر بر دیدگاه پاپ بندیکت شانزدهم مبنی بر نزدیک کردن اقلیت کاتولیک دو کشور تأکید و با پیشوای دینی ارامنه جهان و رهبران مسلمان آذربایجان گفتکو کند، به علت بحران سیاسی ارمنستان سفر خود را به تعویق انداخت.

براساس گزارش کاتولیک نیوز سرویس ، بیانیه مطبوعاتی واتیکان اعلام کرده است که سفر کاردینال برتونه به آذربایجان بر قوت خود باقی است اما سفر وی به ارمنستان به تاریخ دیگری موکول می شود.

کاتولیکهای آذربایجان اقلیت بسیار کوچکی هستند که می توان آن را چند صد نفر تخمین زد. کاردینال برتونه در این سفردر مراسم تقدیس یک قلمروی کلیسایی شرکت می کند.

