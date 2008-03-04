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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۸

سفر وزیر امور خارجه واتیکان به ارمنستان به تعویق افتاد

وزیر امور خارجه واتیکان که در نظر داشت طی روزهای 2 تا 6 مارس(12 اسفند تا 16 اسفند) به ارمنستان سفر کرده و با کاتولیکها، مسیحیان ارتدکس و رهبران مسلمان دیدار کند سفر خود را به تعویق انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هرالد تریبون، کاردینال تارسیسکو برتونه وزیر امور خارجه واتیکان که قصد داشت در این سفر بر دیدگاه پاپ بندیکت شانزدهم مبنی بر نزدیک کردن اقلیت کاتولیک دو کشور تأکید و با پیشوای دینی ارامنه جهان و رهبران مسلمان آذربایجان گفتکو کند، به علت بحران سیاسی ارمنستان سفر خود را به تعویق انداخت.

براساس گزارش کاتولیک نیوز سرویس ، بیانیه مطبوعاتی واتیکان اعلام کرده است که سفر کاردینال برتونه به آذربایجان بر قوت خود باقی است اما سفر وی به ارمنستان به تاریخ دیگری موکول می شود.

کاتولیکهای آذربایجان اقلیت بسیار کوچکی هستند که می توان آن را چند صد نفر تخمین زد. کاردینال برتونه در این سفردر مراسم تقدیس یک قلمروی کلیسایی شرکت می کند.

کد مطلب 649446

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