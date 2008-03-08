  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۳

برای پرداخت عوارض به شهرداریها باید فرهنگسازی شود

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار چناران گفت: فرهنگ سازی در قالب کار گروههای آموزشی و اطلاع رسانی و تخفیف عوارض موجب تشویق مردم به پرداخت عوارض می شود.

محمد علی مخیری در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: شهرداری موسسه ای غیر انتفاعی و وابسته به دولت است که نفش مشارکت مردم در تامین درآمدهای آن انکارناپذیر است بنابراین فرهنگسازی در این خصوص ضروری است.

مخیری در خصوص درآمدهای شهرداری گفت: در آمد شهرداری 80 درصد مردمی و 20 درصد دولتی است و شهرداری برای موفقیت در برنامه های مختلف باید در آمدهای ثابت داشته باشد.

وی افزود : در آمدهای مردمی شهرداری از تغییر کا ربری، فروش خدمات مانند شن، بتن، ماسه، اجاره ماشین آلات، ارزش افزوده املاک و غیره به دست می آید.

مخبری ادامه داد: برای پروژه های خاص شهرداری از جمله ایجاد میدان، اعتبارات تبصره ای از در آمدهای فرا محلی اختصاص می یابد.

شهردار چناران گفت: تخفیف عوارض، فرهنگ سازی در قالب کار گروههای آموزشی و اطلاع رسانی به نحو احسن موجب تشویق مردم به پرداخت عوارض می شود.

مخیری افزود: اگر مردم فکر کنند شهر مال خودشان است نسبت به پرداخت عوارض علاقه مند می شوند.

وی افزود : در آمد شهرداری چناران در سال جا ری 86 مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است که صرف هزینه های شهرداری شده و در زمستان امسال به فضای سبز، خیابانها و معابر سطح شهرستان مبلغ 400 میلیون تومان خسارت وارد آمده است.

مخیری گفت: از در آمدهای مستمر محلی شهرداری نیم درصد به کتابخانه های عمومی تعلق می گیرد که تاکنون این مبلغ پرداخت شده است.

کد مطلب 649447

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها