برای پرداخت عوارض به شهرداریها باید فرهنگسازی شود

محمد علی مخیری در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران افزود: شهرداری موسسه ای غیر انتفاعی و وابسته به دولت است که نفش مشارکت مردم در تامین درآمدهای آن انکارناپذیر است بنابراین فرهنگسازی در این خصوص ضروری است.

مخیری در خصوص درآمدهای شهرداری گفت: در آمد شهرداری 80 درصد مردمی و 20 درصد دولتی است و شهرداری برای موفقیت در برنامه های مختلف باید در آمدهای ثابت داشته باشد.

وی افزود : در آمدهای مردمی شهرداری از تغییر کا ربری، فروش خدمات مانند شن، بتن، ماسه، اجاره ماشین آلات، ارزش افزوده املاک و غیره به دست می آید.

مخبری ادامه داد: برای پروژه های خاص شهرداری از جمله ایجاد میدان، اعتبارات تبصره ای از در آمدهای فرا محلی اختصاص می یابد.

شهردار چناران گفت: تخفیف عوارض، فرهنگ سازی در قالب کار گروههای آموزشی و اطلاع رسانی به نحو احسن موجب تشویق مردم به پرداخت عوارض می شود.

مخیری افزود: اگر مردم فکر کنند شهر مال خودشان است نسبت به پرداخت عوارض علاقه مند می شوند.

وی افزود : در آمد شهرداری چناران در سال جا ری 86 مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است که صرف هزینه های شهرداری شده و در زمستان امسال به فضای سبز، خیابانها و معابر سطح شهرستان مبلغ 400 میلیون تومان خسارت وارد آمده است.

مخیری گفت: از در آمدهای مستمر محلی شهرداری نیم درصد به کتابخانه های عمومی تعلق می گیرد که تاکنون این مبلغ پرداخت شده است.