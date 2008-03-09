15 سوئیت رفاهی برای مسافران نوروزی در شهریار ایجاد شد

محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: این سوئیتها با اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال ایجاد شده و با امکاناتی مانند تخت خواب، سرویس بهداشتی و سالن غذا خوری آماده خدمت رسانی در جهت اسکان مسافران نوروزی است.

وی افزود: استقرار نیروهای هلال احمر به منظور هدایت مسافران نوروزی به سوئیتهای مذکور نیز از دیگر اقدامات این جمعیت در ایام نوروز است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد امنیت مسافران، مرکز "سگهای تجسس در حوادث" با وجود دو قلاده سگ در جایگاه میدان سپاه این شهرستان ایجاد شد که در ساعات پایانی شب در ایان نوروز فعال هستند.

منتظری بیان داشت: امسال یک پایگاه امداد و نجات نیز در جاده تهران - شهریار با تجهیزاتی چون آمبولانس، پزشک و تجهیزات نجات مستقر می شوند همچنین پست امداد و نجات دائمی در مسیر جاده شهریار به صفادشت نیز فعال شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهریار عنوان کرد: تمامی نیروها با لباس فرم اقدام به توزیع بروشورهای امدادی و آموزشی می کنند.