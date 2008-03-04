قاچاق کالا از طریق هوا بیش از راه زمینی است

ترحم اسدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 3 پرونده مهم در ارتباط با قاچاق کالا یک پرونده مربوط به فرودگاه است.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه فرودگاههای تهران تصریح کرد: کالاهایی که از طریق هوایی قاچاق می شوند دارای ارزش بالایی بوده و قابل مقایسه با ارزش کالاهای قاچاق شده از راه زمینی نیست.

اسدیان همچنین از افزایش کشف قاچاق کالا در فرودگاهها خبر داد و گفت: این امر به صورت جدی دنبال خواهد شد .

وی همچنین از رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق کالا در فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: به زودی اطلاعات لازم در ارتباط با متهمان این پرونده ها اعلام خواهد شد .