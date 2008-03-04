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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۹

اسدیان خبر داد:

قاچاق کالا از طریق هوا بیش از راه زمینی است

قاچاق کالا از طریق هوا بیش از راه زمینی است

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه فرودگاههای تهران گفت: بررسی ها نشان می دهد حجم قاچاق کالا از طریق هوا بیش از راه زمینی است و این روند رو به افزایش است.

ترحم اسدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 3 پرونده مهم در ارتباط با قاچاق کالا یک پرونده مربوط به فرودگاه است.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه فرودگاههای تهران تصریح کرد: کالاهایی که از طریق هوایی قاچاق می شوند دارای ارزش بالایی بوده  و قابل مقایسه با ارزش کالاهای قاچاق شده از راه زمینی نیست.

اسدیان همچنین از افزایش کشف قاچاق کالا در فرودگاهها خبر داد و گفت: این امر به صورت جدی دنبال خواهد شد .

وی همچنین از رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق کالا در فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: به زودی اطلاعات لازم در ارتباط با متهمان این پرونده ها اعلام خواهد شد .

کد مطلب 649453

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