ناو آمریکایی نمی تواند اراده 14 مارس را بر مخالفان سنیوره تحمیل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار،"میشل عون" رهبر جریان ملی آزاد لبنان اظهار داشت : مخالفان دولت سنیوره طرح کاری اتحادیه عرب را رد نکرده اند، اما تمام ابتکار عملهای عربی، بین المللی و اروپایی که تا کنون مطرح شده است؛ از مخالفان می خواهند که از حق مشارکت در تصمیم گیری چشم پوشی کنند.

اتحادیه عرب عصر روز شنبه (15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

در طرح کاری اتحادیه عرب ایده اختصاص 13 وزیر به جناح اکثریت،10 وزیر به مخالفان و 7 وزیر به رئیس جمهوری مطرح شده است.

مخالفان سنیوره با این ایده مخالفند و خواستار دستیابی به یک سوم تضمینی در دولت (10+10+10) هستند.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان با اشاره به اعزام ناو جنگی آمریکا به سواحل لبنان تصریح کرد: راه حلهای مسالمت آمیز امنیت و ثبات را فراهم می کند نه ناوهای جنگی.

وی با اشاره به اینکه 40 سال است چنین ناوگانهایی به منطقه اعزام می شود، اما این ناوگانها نتوانسته اند امنیت و ثبات را برقرار کنند؛ تصریح کرد: این ناوگانها برای شخصی که می خواهد از خود دفاع کند خوب است، اما نمی توان با آنها اراده خود را بر دیگری تحمیل کرد.

"جمیل حایک" رئیس دفتر سیاسی جنبش امل لبنان نیز اظهار داشت : آمریکا با مانورهای سیاسی و نظامی اش که از طریق اظهارات مسئولان این کشور صورت می گیرد قصد دارد اوضاع لبنان را بحرانی و بر آنچه که در غزه می گذرد؛ سرپوش بگذارد.