صرفه جویی 1200 میلیارد تومانی با پرداخت الکترونیکی قبض های آب و برق

به گزارش خبرگزاری مهر ، مشاور شهردار تهران در امور IT با اعلام این مطلب اظهار کرد: هر سال 60 تا 70 میلیون قبض های مختلف در کشورمان صادر می شود که حداقل هزینه صدور و تحویل هر یک از این قبض ها 400 تا 500 تومان است.

دکتر سید مهدی تشکری هاشمی افزود: با احتساب هزینه بانک ها در ارتباط با این قبض ها و پرداخت آن توسط خود مردم از طریق رفت و آمد به بانک ها ، هزینه سالانه این قبض ها به حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان می رسد.

وی با اشاره به اینکه این ضرر و زیان هنگفت در حالی است که تقریبا تمامی زیر ساخت های لازم برای الکترونیکی کردن پرداخت قبض ها را در اختیار داریم، تصریح کرد: برای نمونه تمامی بانک ها نرم افزارهایی دارند که به راحتی می توانند پرداخت الکترونیکی قبض ها را جایگزین پرداخت حضوری کنند.

مشاور IT شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که عملا 85 درصد فعالیت بانک ها مربوط به عملیات خرد نظیر پرداخت قبض، وصول چک و انتقال وجه است، اضافه کرد: این مساله هزینه سنگینی بر دوش بانک ها می گذارد.

وی این رقم را در دنیا بی نظیر دانست و خاطرنشان کرد: این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این موضوع بر عکس است ، یعنی 85 درصد فعالیت بانک ها به عملیات کلان اختصاص دارد که این امر باعث اشتغالزایی و کار آفرینی در جامعه می شود.

تشکری هاشمی با اشاره به ضرورت توسعه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه های خدماتی و گسترش استفاده صحیح از اینترنت در جامعه ، ادامه داد: اینترنت را می توان به یک چاقو تشبیه کرد که هم می تواند در یک عمل جراحی دقیق و ظریف به کار رود و هم می تواند به عنوان یک آلت قتاله مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تاکید بر جهت گیری دنیای الکترونیک به سمت خدمات موبایل یاد آور شد: هم اکنون ضریب نفوذ موبایل در کشورمان نسبت به سالهای گذشته جهش خوبی داشته و باید به سمت و سویی برویم که خدمات موبایل درجامعه گسترش یابد.

مشاور شهردار تهران در پایان محدود کردن سرعت اینترنت را غیر منطقی دانست و گفت: فضای مجاز امروز، فضای پرسرعت است و هر کشوری که از آن استفاده وسیع تر و سریعتری داشته باشد ، سرعت و وسعت رشد و پیشرفتش بیشتر خواهد بود.