شناسه دار شدن 50 میلیون نهال در سال جاری

اکبرلونی در گفتگو با خبرنگارمهرگفت: میزان تولید نهال در سالجاری بالغ بر50 میلیون نهال است و پیش بینی می شود از این میزان 24 میلیون نهال توسط نهالستانهای دارای مجوز تولید نهال استاندارد، شناسه دار شوند که درحال حاضر بیش از 19 میلیون شناسه بر روی نهالها نصب شده است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی نهال وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه تا پایان سالجاری کلیه نهالهای تولیدی کشور دارای شناسه می شوند، افزود: در ساماندهی نهالستانهای کشور، شناسه دار کردن نهالهای تولیدی با هدف افزایش کیفیت، سلامت و اصالت آنها دنبال می شود.

وی با بیان اینکه تولید نهالهای غیرکیفی رو به کاهش است، تصریح کرد: درسالجاری به منظورساماندهی نهالستانها و نهالهای تولیدی کشور، مجوز تولید نهال برای نهالستانهایی که دارای حداقل استانداردها بوده اند، صادر شده است.

لونی اعلام کرد: در حال حاضر حدود 400 نهالستان کشور مجوز تولید نهال استاندارد را اخذ کرده اند و موظف به نصب شناسه بر روی نهال تولیدی شده اند.

به گفته وی نهال دارای شناسه به معنای آن است که حداقل استانداردها در نهالی که توسط باغداران کشت می شود، وجود دارد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی نهال وزارت جهاد کشاورزی، اظهارداشت: هم اکنون تولید نهال زیتون، گردوی پیوندی، پایه های رویشی برای دانه دارها و هسته دارها، تولید نهال کشت بافت خرما، موز، و سایر محصولات برای تولید نهال استاندارد پیگیری می شود.

وی عنوان کرد: تولیدکنندگان نهال به منظور تضمین اصالت نهالهای تولیدی موظف به دارا بودن باغات مادری جهت تامین اندام تکثیری از درختان شده اند و به گونه ای برنامه ریزی شده که کلیه تولیدکنندگان نهال اصالت تولیدات را تضمین کنند.

لونی با بیان اینکه کلیه نهالستانهای کشور دارای محل تهیه اندام تکثیری هستند، افزود: باغات مادری یا محلهای تامین اندامهای تکثیری پس از شناسایی به لحاظ آفات و بیماریها بررسی می شوند ودر صورت نبود مشکل به آنان اجازه توزیع پیوندک یا قلمه داده می شود.

وی با تاکید بر اینکه اصالت و سلامت نهالهای دارای شناسه تضمین شده است، افزود: به باغداران توصیه می شود که از نهالستانهای دارای مجوزنهال سالم و استاندارد تهیه کنند زیرا نهال مهمترین فاکتوردرتولید میوه محسوب می شود.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی نهال وزارت جهاد کشاورزی زیر بنایی ترین فاکتور برای احداث باغ را نهال خواند و گفت: اگر تولید نهال استاندارد و سالم نباشد مابقی فعالیتها نمی تواند حداکثر عملکرد تولید محصولات باغی را به دنبال داشته باشد.

وی با اعلام اینکه اجباری شدن تولید نهال شناسه داردردستورکار قرار ندارد، تصریح کرد: با انجام اقدامات ترویجی و آموزشی، تولیدکنندگان نهال را به سمت تولید نهال دارای شناسه ترغیب می کنیم به نحویکه باغداران آموزش داده می شود تا از نهالستانهای غیراستاندارد نهال تهیه نکنند.