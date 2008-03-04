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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۰

انجمن کلیمیان ایران :

سازمانهای مدعی حقوق بشر در برابر جنایات اشغالگران فلسطین ساکت ننشینند

سازمانهای مدعی حقوق بشر در برابر جنایات اشغالگران فلسطین ساکت ننشینند

انجمن کلیمیان ایران در بیانیه ای ضمن محکومیت کشتار در غزه خواستار آن شد که سازمانهای مدعی حقوق بشر با دفاع از مردم ستمدیده فلسطین در مقابل این جنایات ساکت ننشینند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه که به امضای موریس معتمد نماینده کلیمیان ایران در مجلس همچنین انجمن های کلیمیان شیراز، اصفهان و کرمانشاه نیز رسیده است آمده است : جنایات اخیر نظامیان اسرائیل در کشتار مردم بی دفاع غزه بار دیگر عواطف تمامی انسانهای موحد، خداجو را به درد آورده است.

 این بیانیه می افزاید : ایرانیان کلیمی همگام با سایر موحدان جهان ضمن محکوم کردن این جنایات بر تحقق صلح شرافتمندانه در سرتاسر جهان تاکید می کند و همبستگی خود را با مردم ستمدیده فلسطین به ویژه قربانیان جنایات اخیر اشغالگر اعلام می کند.

 در پایان آمده است : امید است سازمان های مدعی حقوق بشر با دفاع از مردم ستمدیده فلسطین در مقابل این جنایات ساکت ننشینند.

کد مطلب 649463

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