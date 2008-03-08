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۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۳

جمع‌آوری پنج میلیارد ریال نذورات مردمی از بقاع متبرکه همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه همدان گفت: بقاع متبرکه استان همدان در سال جاری پنج میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون ریال از محل نذورات مردمی درآمد داشته است.

حجت‌الاسلام محمد قدوسی پوردر گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه نذورات مردمی صرف عمران و آبادانی امامزاده‌ها و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در این اماکن متبرکه می‌شود، افزود: توسعه و تقویت گردشگری مذهبی در استان همدان از برنامه‌های اوقاف و امور خیریه است .

وی با تاکید بر توجه به نقش اماکن مذهبی وبقاع متبرکه در تقویت و رونق گردشگری اظهار داشت: گردشگری مذهبی به عنوان یکی از راههای جذب گردشگر بهترین راه برای شکوفایی و رونق اقتصادی استان است.

وی گفت: تاسیس مراکز فرهنگی در کنار امامزاده‌ها و مراکز مشاوره‌های اجتماعی و پاسخگویی به سوالهای دینی مردم یکی از برنامه‌های در حال پیگیری اوقاف استان است.

قدوسی پور افزود: ایجاد این مراکز در کنار بقاع متبرکه می‌تواند علاوه بر جذب بیشتر مردم به این اماکن، در مهندسی فرهنگی امامزاده‌ها نقش اساسی داشته و تاثیرگذار باشد.

وی افزود: برخی از بقاع متبرکه استان به لحاظ دارا بودن معماری و هنر اصیل اسلامی و قدمت تاریخی همواره مورد توجه گردشگران بسیاری است.

کد مطلب 649465

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