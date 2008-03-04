رسانه ها باید شور و نشاط انتخاباتی را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، عباس عدل، پیش از ظهر امروز در جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات نیشابور افزود: مطابق مصوبه ستاد انتخابات، دستگاه های امنیتی مسئولیت تامین امنیت مراسمها و جلسات عمومی کاندیداها را بر عهده دارند.

وی با تشریح آیین نامه تبلیغات کاندیداها در این دوره از انتخابات که تفاوتهای بسیاری با دوره های پیشین دارد، یادآور شد: کمیته امحای اوراق غیرمجاز با عضویت فرمانداری، انتظامی و شهرداری کار خود را از ابتدا تا پایان زمان انتخابات فعالانه و بدون تبعیض انجام خواهد داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور نیز انتخابات را اقدامی ملی و مذهبی دانست و افزود: برگزاری انتخابات، عبادت و توفیقی است که باید مردم را به این سمت و سو هدایت کرد تا مردم چون گذشته حضور پررنگی در انتخابات داشته باشند.

در این جلسه، تصویب شد شهرداریهای هفت گانه شهرستان نیشابور ضمن مشارکت فعال در کمیته امحای اوراق تبلیغاتی غیر مجاز، اقدام به اطلاع رسانی و نصب تهیه بنرهای تبلیغاتی حاوی فرمایشات امام راحل و رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات و پس از اتمام برگزاری انتخابات، اقدام به پاکسازی فضای شهری کنند، سایر ادارات نیز اقدام به نصب یک تابلو پرده با مضامین یاد شده در نقاط مختلف شهری کنند.

برگزاری مسابقات فرهنگی در میان کارمندان برخی ادارات، توزیع تراکت های تبلیغی ادارات در تشویق مردم به مشارکت در انتخابات و ارائه تسهیلات برای خبرنگاران جهت انعکاس خبری بخشی دیگر از این مصوبات بود.