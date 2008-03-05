پنج مرکز درمانی شهریار به طور شبانه روزی در نوروز فعالیت می کنند

جمشید واشانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: با توجه به اینکه در تعطیلات بخش خصوصی و خدمات آن تعطیل است، مراکز درمانی با حجم بالای مراجعه کننده مواجه می شوند و در این راستا پنج بیمارستان در این ایام در حالت آماده باش است.

وی افزود: چهارشنبه آخر سال و روز 13 فروردین نیز بیمارستان امام سجاد (ع) این شهرستان به طور شبانه روزی در حالت آماده باش هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به تعطیلات و اقدام برخی از فروشندگان فرآورده های دامی مبنی بر عرضه دامهای تاریخ گذشته به شهروندان، برخورد جدی با این فروشندگان متخلف خواهد شد.

واشانی بیان داشت: واحد بهداشت محیط و دو اکیپ چهار نفره امور مربوط به بهداشت شهرستان را به صورت تیمی آغاز کردند همچنین کشیکهای ذخیره در مجموعه بهداشت و درمان شهریار نیز آمادگی کامل را دارند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار از ایجاد کشیکهای واحد مبارزه با بیماری در شهریار طی ایام تعطیل خبر داد.

شهرستان شهریار با یک میلیون و 300 هزار نفر جمعیت در 45 کیلومتری غرب استان تهران قرار دارد.