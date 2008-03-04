قوی سپید مادرید در خانه اوج می گیرد / چلسی در نبرد با آتنی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، برای قوهای سپید مادرید شروع خوب در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا با ناکامی در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها برابر آ اس رم همراه شد. آنها دیدار رفت را به نتیجه 2 بریک به حریف ایتالیایی واگذار کردند تا شانس صعودشان به جمع هشت تیم برتر اروپا به نصف تقلیل یابد.

شاگردان شوستر البته این فرصت را دارند که فردا شب با حمایت خیل هواداران خود از سد نه چندان مستحکم رم عبور کنند. برای آنها غیبت نیستلروی چندان خوشایند نیست اما بازگشت روبینیو برزیلی امیدهایشان را برای پیروزی دو چندان می کند.

فردا شب همچنین تیم فوتبال چلسی در استامفوردبریج لندن به مصاف المپیاکوس یونان می رود. تساوی بدون گل دو تیم در بازی رفت، به معنای شروعی تازه برای آنها در بازی برگشت است. در این بین شانس چلسی میزبان برای پیروزی قطعا بیش از حریف آتنی است به ویژه اینکه مهره های مطرح این تیم آماده تر از تمام روزهای فصل جاری مهیای همراهی تیم شان هستند.

شالکه آلمان حضور در مرحله حذفی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا را با برتری مقابل پورتو در بازی رفت مرحله یک هشتم نهایی، شیرین تر کرد. آنها تنها نماینده آلمان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان هستند و هدف شان صعود گام به گام به مراحل بالای لیگ اول اروپاست. آنها گام اول را خوب برداشتند اما تحکیم آن بسته به دفاع از برتری یک برصفر مقابل پورتودر بازی برگشت است که فردا شب در پرتغال برگزار خواهد شد.

دیدار تیم های اینتر و لیورپول در همین چارچوب سه شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. از آنجایی که میلان امشب در سن سیرو به میدان می رود، اینتر قادر نیست یک روز پس از این دیدار، در همین ورزشگاه میزبان لیورپول باشد.