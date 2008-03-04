پوشش بیمه درمانی سربازان ادامه خواهد داشت

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قانون بیمه سربازان در حدود 16 سال پیش به تصویب رسید که به دلایل خاص امکان اجرای آن فراهم نشد، اما در نهایت از اواسط سال گذشته این امر اجرایی گردید و تا کنون نیز 830 هزار نفر از سربازان کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفته اند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اعتبار در اختیار، اقدام به بیمه همسر و فرزندان تمامی سربازان نیز نموده و حتی همسر و فرزندان سربازان را نیز مشمول بهره مندی از بیمه مکمل قرار داده است.

دقیقی گفت: تاکنون 5 هزار نفر از خانواده سربازان متاهل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و مکمل درمان نیروهای مسلح قرار گرفته اند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: تمامی سربازان به صورت منظم از ابتدای دوره آموزشی از بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برخوردار می شوند.