به گزارش خبرنگار مهر ساینس دیلی اعلام کرد: استرس های روزانه در حدود 60 درصد از زنان را دچار اختلال خواب می‌کند.

بنا بر همین گزارش استرسهای روزانه برای مردان و زنان وجود دارد اما مردان سعی می کنند مشکلات را یکی یکی حل کنند و در یک زمان فقط به یک مشکل فکر می کنند.

اما زنان در یک زمان به چندین مشکل می اندیشند و با این کار آنها را برطرف نمی کنند بلکه مرور می کنند. همین امر در شب خود را با بی خوابی نشان می دهد.

در ضمن این کمبود خواب شبانه موجب استرس بیشتر در طول روز و تاثیر منفی در کیفیت روابط آنها با دیگران شده و مشکلی به مشکلات افزوده می شود.

جالب است بدانید که زنان خانه دار از آن جهت که زمان بیشتری را تنها در فضای منزل هستند و تحرک کمتری نیز دارند، استرس بیشتری داشته و بد خواب تر از زنان شاغل می باشند.

اما موضوع این است که زنان با کم کردن از وقت خواب و ورزش خود می خواهند برای اعضای خانواده وقت بیشتری بگذارند، در صورتی که این استرسها و بدخوابی و عدم انجام فعالیتهای ورزشی به سلامت آنها صدمه می زند .