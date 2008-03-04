گسترش فعالیتهای دانشگاه صنعتی شریف در زمینه تولید دانش ایمنی صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سهراب پور امروز در همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE گفت: این دانشگاه توانسته تاکنون بیش از 26 هزار نیروی متخصص در 12 رشته تخصصی متشکل از 20 هزار کارشناس، 7 هزار کارشناس ارشد و بیش از 400 متخصص در دوره دکتری به جامعه علمی کشور تقدیم کند که هر کدام از آنها در محافل داخلی و خارجی موفقیتهای چشمگیری داشته اند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف به رشد چشمگیر صنایع در بخش صنعتی و عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: این رشد چشمگیر به ویژه در بخش های پایین دستی و بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی بسیار عظیم است اما مواردی چون ایمنی، بهداشت و محیط زیست که باید پا به پای صنایع رشد یابند، توسعه نیافته است.

سهراب پور تاکید کرد: تجربه سالهای اخیر درباره حوادث ثابت کرده که اولا در همه حوزه ها مانند نفت مثلا به شکل آتش سوزی یا انفجار در پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی و گاز، حمل و نقل بار و مسافر از مسیرهای جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی حتی در محیط های آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه امکان ورود به حادثه وجود دارد و در ثانی هر حادثه کم و بیش با از دست رفتن سرمایه های انسانی و مالی و اعتباری همراه بوده که گاه جبران ناپذیر است.

وی در ادامه اظهار داشت: این حوادث گاه کل کشور را تکان می دهد و برخی از آنها حتی بازتاب بین المللی پیدا می کنند و برخی از حوادثی که هنوز اتفاق نیفتاده است تهدیدشان آزاردهنده است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: همین امر باعث شده که به تدریج مدیران ارشد کشور به فکر ارتقای بخش ایمنی بیفتند و تلاش های زیادی نیز در این زمینه انجام داده اند.

سهراب پور با بیان اینکه کشور در حال توسعه است و به این دلیل شاهد رشد توان مهندسی در داخل کشور هستیم تاکید کرد: دست اندرکاران مستحضرند که از ورود فناوری نوین بی نیاز نیستیم و تکنولوژی هایی که به تازگی در دسترس قرار گرفته اند می توانند زمینه ای برای بروز حوادث باشند.

وی گفت: طبعا شناخت عمیق و علمی از این تکنولوژی و تسلط به مهار آن می تواند بهترین عامل هم برای استفاده هر چه بهتر و موثرتر از مزایای فناوری و هم جلوگیری از حوادث باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف افزود: دانشگاه می تواند نقش مهمی به عهده بگیرد یعنی کمک به درک و توسعه این فناوری ها و هم تلاش برای بومی شدن آنها و مطابقت داشتن با شرایط کشور.

سهراب پور خاطر نشان کرد: حتی دانشگاه ها نیز بیش از همه به عنوان رسالت فرهنگ سازی خود، علاوه بر ضرورت رعایت مسائل ایمنی و مدیریت HSE باید مسائل ایمنی و مدیریت HSE را جدی بگیرند و به عبارت دیگر آنچه را که به دیگران توصیه می کنند، خود باور داشته باشند.

در این همایش همچنین دکتر داوود رشتچیان دبیر همایش با بیان اینکه کشور به موازات توسعه سخت افزاری در توسعه نرم افزاری نیز عقب مانده است، اظهار داشت: تولید محوری که امروزه در کشور ما رایج است به نیم قرن گذشته بر می گردد و در حال و هوای آن نیز سیر و سیاحت می کنیم.

وی با بیان اینکه در عصر حاضر شرکت های تولیدی علاوه بر مشتری محوری بر مسئولیت های اجتماعی نیز تکیه دارند افزود: شرکت ها در حال حاضر علاوه بر تولید، اشتغال و مشتری محوری به مسائلی چون بحث های فرهنگی، اجتماعی، حقوق بشر، ایمنی و محیط زیست را نیز مد نظر دارند.

رشتچیان با اشاره به آمارهای تلفات جاده ای در کشور اظهار داشت: سالیانه حدود 30 هزار نفر در حوادث جاده ای جان خود را از دست می دهند این در حالی است که تلفات دنیا در حدود یک میلیون و 200 هزار نفر اعلام شده است که این میزان یعنی میزان تلفات ما یک چهلم تلفات جاده ای دنیا است.

وی با بیان اینکه به موازات گسترش سرمایه گذاری در بخش صنعت توجهی به زمینه ایمنی نشده است افزود: این همایش با هدف اطلاع رسانی در زمینه ایمنی و مدیریت و ایمنی و محیط زیست قصد دارد تا دست اندرکاران بخش صنعتی را نسبت به مسائل ایمنی آگاه سازد.

طبق گفته رشتچیان به این همایش 160 مقاله ارسال شده که از این تعداد 117 مقاله به صورت شفاهی و پوستر پذیرفته شده است. ضمن آنکه قرار است سومین همایش ایمنی و مدیریت HSE در اردیبهشت ماه سال 88 برگزار خواهد شد.

دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE با حضور معاون وزیر نفت و کارشناسان و متخصصانی از کشورهای فرانسه، استرالیا، هند و نروژ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.