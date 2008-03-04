200 خبرنگار در همدان اخبار انتخابات مجلس هشتم را مخابره می کنند

جواد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه پوشش خبری مناسب از سوی رسانه ‌های سراسری و محلی جریان انتخابات هشتم را از ابتدا تاکنون برای افکار عمومی شفاف ساخته است، اظهار داشت: سرعت عمل و تلاش بی‌ وقفه خبرگزاری ها و مطبوعات و صدا و سیمای همدان از آغاز ثبت نام داوطلبان تا مرحله کنونی انتخابات هشتم قابل تقدیراست.

وی تاکید کرد: اصحاب رسانه استان همدان در جریان این انتخابات خوش درخشیدند و نقش و هنر خود را در هدایت افکارعمومی به خوبی به نمایش گذاشتند.

بیان عنوان کرد: کارشناسان در ارزیابی‌های خود از نقش رسانه‌ها در این برهه حساس از تاریخ اجتماعی اعلام می‌کنند که جامعه مطبوعات و خبرگزاری ها نسبت به انتخابات هرگز بی‌تفاوت نیستند و در سمت و سوی این رویداد بزرگ با عشق و علاقه خاصی حرکت می‌کنند.