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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۶

200 خبرنگار در همدان اخبار انتخابات مجلس هشتم را مخابره می کنند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اطلاع رسانی هشتمین دوره انتخابات مجلس استان همدان گفت: بیش از ‪ ۲۰۰‬خبرنگار، گزارشگر و عکاس در استان همدان برای پوشش کامل انتخابات ‪ ۲۴‬ اسفند ماه بسیج شده‌اند.

جواد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه پوشش خبری مناسب از سوی رسانه ‌های سراسری و محلی جریان انتخابات هشتم را از ابتدا تاکنون برای افکار عمومی شفاف ساخته است، اظهار داشت: سرعت عمل و تلاش بی‌ وقفه خبرگزاری ها و مطبوعات و صدا و سیمای همدان از آغاز ثبت نام داوطلبان تا مرحله کنونی انتخابات هشتم قابل تقدیراست.

وی تاکید کرد: اصحاب رسانه استان همدان در جریان این انتخابات خوش درخشیدند و نقش و هنر خود را در هدایت افکارعمومی به خوبی به نمایش گذاشتند.

بیان عنوان کرد: کارشناسان در ارزیابی‌های خود از نقش رسانه‌ها در این برهه حساس از تاریخ اجتماعی اعلام می‌کنند که جامعه مطبوعات و خبرگزاری ها نسبت به انتخابات هرگز بی‌تفاوت نیستند و در سمت و سوی این رویداد بزرگ با عشق و علاقه خاصی حرکت می‌کنند.

کد مطلب 649474

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