بازیکنانم ترسو بودند / سرداور مسابقه در حد دیدار فینال نبود

مهران شاهین طبع که از نوع بازی بازیکنان صباباتری در نخستین دیدار فینال مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور مقابل مهرام رضایت چندانی نداشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هر چند که بازی را خوب شروع کردیم اما از دقیقه 16 کنترل بازی از دستمان خارج شد، البته در این مورد مقصر اصلی خود من هستم که نتوانستم بازی را اداره کنم.

وی افزود: درکوارتر دوم مسابقه هم بسکتبالیست های صباباتری به بازیکنان مهرام اجازه هر کاری دادند، ترس آنها در این کوارتر کاملا مشهود بود و باعث شد نتیجه را واگذار کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال معتقد است تیمش نیمه دوم دیدار با مهرام را متفاوت و بهتر از نیمه نخست کنترل کرد اما اشتباهات داوری باعث شد نتوانند از برتری خود برای رسیدن به نتیجه نهایی استفاده کنند.

شاهین طبع گفت: هروس آوانسیان عملکرد فوق العاده ضعیفی در این دیدار داشت. وقتی پس از پایان بازی فیلم آن را بازبینی کردم به اشتباهات فاحش سرداور مسابقه پی بردم در حالیکه کمک های آوانسیان بهتر بودند و اصلا اشتباهی نداشتند.

وی تصریح کرد: با تمام احترامی که برای مسئولان کمیته داوران فدارسیون بسکتبال قائلم، اعتقاد دارم سرداوری مناسبی را برای دیدار حساس و سرنوشت ساز فینال انتخاب نکردند.

سرمربی تیم بسکتبال صباباتری تاکید کرد: هروس آوانسیان اگر چه جزو داوران مطرح و عنوان دار بسکتبال ایران است اما متاسفانه برای سوت زدن در بازی های حساس توانمند نیست.

شاهین طبع خاطرنشان کرد: صباباتری در یکی از بازی های گذشته خود نیز به خاطر عملکرد ضعیف ورژ آبکاریان ( داور) امتیازات زیادی را از دست داد و این بار هم در بازی فینال سرداور مسابقه کمک کرد تا بازنده میدان باشیم هر چند که بازیکنان مان نیز مثل همیشه نبودند.

وی با بیان اینکه هنوز شانس قهرمانی برای صباباتری وجود دارد، گفت: البته شرایط سختی داریم. تیم صباباتری در طول ماه های گذشته فراز و نشیب هایی زیادی را به خاطر مشکلات داخلی باشگاه پشت سر گذاشته به خصوص اینکه یکی از بهترین بازیکنان خود (آیدین نیکخواه بهرامی) را هم از دست دادیم. با این حال هرگز از تکرارعنوان قهرمانی ناامید نیستیم.