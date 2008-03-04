حدادعادل خواستار نجات غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر غلامعلی حدادعادل آمده است : متاسفانه انظار و افکار جهانی هم اینک با اندوه شدید ونگرانی عمیق شاهد وقوع حوادثی خونبارو جنایتی فجیع علیه بشریت در صحنه فلسطین بدست نیروهای صهیونیستی باشد.

دکتر حداد عادل تصریح کرده است در حملات شدید نظامی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی گناه فلسطین در روزهای اخیر، صدها کشته و زخمی به همراه داشته که تعداد قابل توجهی از آنها کودکان و اطفال شیرخوار بوده اند، مقامات رژیم اشغالگر قدس با بهره برداری از سکوت سنگین دولتها و بی تفاوتی مجامع بین المللی در عمل به مسئولیت انسانی وتاریخی خود پیرامون پاسداری از حقوق و نوامیس همه ملل، بدون کوچکترین توجه به تعهدات قانونی، کنوانسیونها وکلیه موازین به رسمیت شناخته شده در سطح جامعه ملل پس از یک دوره طولانی انواع تجاوز نظامی، ارتکاب جنایاتی وحشیانه و اعمال محاصره تمام عیار و کاربردی فشارهای بی وقفه سیاسی و اقتصادی علیه مردم مظلوم فلسطین به ویژه ساکنان منطقه نوار غزه نابودی و قتل عام روزانه زنان و کودکان و مردان بی دفاع این سرزمین را در برابر دیدگان جهانیان در دستور کار خود قرار داده است.

در ادامه پیام آمده است : تردیدی نیست که استمرار این وضع دردناک در راستای یک نسل کشی واقعی و تکرار فجایع عظیم انسانی است که پیامدهای طبیعی اینگونه اقدامات، صلح و ثبات و آسایش و امنیت منطقه بحرانی خاورمیانه و بلکه همه جهانیان را به شدت تهدید می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است : از این رو انتظار می رود نمایندگان ملتهای سراسر دنیا ضمن درک عمیق آلام و مصائب ملتی در بند و تحت ستم رژیمی جنایتکار و با احساس مسئولیت انسانی، مراتب همدردی خود را در قالب اتخاذ تدابیر جدی و اساسی برای جلوگیری از تداوم و تکرار این روند مخرب جامعه بشری را به اجرا گذارند.

در پایان پیام حداد عادل آمده است : به همین مناسبت جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و آرمانهای ملی، انسانی و اسلامی خود، ضمن تحرک فوری در عرصه بین المللی، تلاش وسیعی را در سطوح و عرصه های مختلف برای دفاع از ملت محروم و دردمند فلسطین، آغاز کرده است و از همه نمایندگان ملل و دارندگان دغدغه زندگی با کرامت در فضای مسالمت آمیز و دوستانه می خواهد در برداشتن گامی سریع و کارآمد برای پاسداری از ارزشهای والای جهانی و نیل به اهداف و آمال متعالی انسانی، فرصت را از دست نداده و از هر گونه اقدامی جهت متوقف ساختن حملات رژیم اشغالگر قدس کوتاهی ننمایند.