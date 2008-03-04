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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۵

ایرادهای آیت‌الله مکارم شیرازی به رسم‌الخط قرآن بررسی می‌شوند

ایرادهای آیت‌الله مکارم شیرازی به رسم‌الخط قرآن بررسی می‌شوند

نمایندگانی از سازمان دارالقرآن الکریم پنجشنبه 16 اسفند ماه با آیت‌الله مکارم شیرازی دیدار کرده و رسم المصحف را مورد بررسی قرار می‌دهند .

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه رسم الخط قرآن عثمان طه برای کسانی که به زبان عربی آشنا نیستند، مشکلاتی را ایجاد کرده استف از این رو طی جلسه ای که پنجشنبه 16 اسفندماه با آیت الله مکارم شیرازی برگزار می شود، شیوه نگارش کلمات مورد بررسی قرار می گیرند.

به گفته حسن تفکری مدیر کل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن قرار است که طی این جلسه شیوه نگارش برخی از کلمات که با شیوه املائی ما تفاوت دارد، بررسی شود. به طور مثال "عالمین" در رسم الخط عثمان طه به صورت "علمین" و یا "مالک یوم الدین" به صورت "ملک یوم الدین" نوشته می شود و الف بالای حرف گذاشته می شود. از این رو با توجه به رایج بودن رسم الاملاء این شیوه مورد بررسی قرار می گیرد تا از آن استفاده شود.

پیش از این آیت الله مکارم شیرازی در زمینه ترجمه های قرآن اعتراضهایی داشته و با توجه به تأکید وی بر تغییر شیوه نگارش رسم الخط عثمان طه، قرار است طی جلسه پنجشنبه در مورد رسم الخط قرآن صحبت و چگونگی تغییر مثبت آن مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 649481

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