به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد برنامههای مختلف فرهنگی هنری در قالب مسابقه، نمایشگاه و بازارچه، راهاندازی نهادهای اجتماعی، گردشگری، جلسات مشاوره، هنرهای نمایشی و اکران فیلم، تولید نرمافزار و محصولات فرهنگی و تجسمی در سطح مناطق تهران از طریق 238 مرکز تحت پوشش سازمان اجرا میشود.
گستره اجرای این برنامهها به ترتیب منطقهای 51 درصد، محلهای 33 درصد شهری 15 درصد و ملی و فراملی یک درصد از برنامهها را دربر گرفته است. جشن استقبال از بهار در قالبهای مختلف فرهنگی هنری در مراکز تحت پوشش این سازمان از دیگر برنامههای در نظر گرفته شده برای استقبال از بهار 87 است.
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