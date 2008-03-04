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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۹

1600 برنامه فرهنگی هنری تا پایان سال اجرا می‌شود

بیش از 1600 عنوان برنامه فرهنگی هنری از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تا پایان اسفندماه 86 در سطح شهر تهران به اجرا درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد برنامه‌های مختلف فرهنگی هنری در قالب مسابقه، نمایشگاه و بازارچه، ‌راه‌اندازی نهادهای اجتماعی، ‌گردشگری، جلسات مشاوره، هنرهای نمایشی و اکران فیلم، تولید نرم‌افزار و محصولات فرهنگی و تجسمی در سطح مناطق تهران از طریق 238 مرکز تحت پوشش سازمان اجرا می‌شود.

گستره اجرای این برنامه‌ها به ترتیب منطقه‌‌ای 51 درصد‌، محله‌ای 33 درصد شهری 15 درصد و ملی و فراملی یک درصد از برنامه‌ها را دربر گرفته است. جشن استقبال از بهار در قالب‌های مختلف فرهنگی هنری در مراکز تحت پوشش این سازمان از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای استقبال از بهار 87 است.

کد مطلب 649484

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