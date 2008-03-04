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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۸

درنشستی خبری اعلام شد ؛

انتشار لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان در تهران/حداد عادل در صدر لیست

انتشار لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان در تهران/حداد عادل در صدر لیست

مدیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در نشست خبری امروز این جبهه لیست 30 نفره انتخاباتی جبهه متحد در تهران را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین صدر مدیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان دقایق پیش در کنفرانسی خبری  اسامی نامزدهای این جبهه در تهران را به این شرح اعلام کرد.

1- غلامعلی حداد عادل

2- مرتضی آقا تهرانی

3- فاطمه آلیا

4- لاله افتخاری

5- سید رضااکرمی

6- زهره الهیان

7- اسدالله بادامچیان

8- محمد رضا باهنر

9- احمد توکلی

10- علی ثمری

11- روح الله حسینیان

12- فاطمه رهبر

13- علی اصغر زارعی

14- علیرضا زاکانی

15- پرویز سروری

16- نسرین سلطان خواه

17- شهاب الدین صدر

18- طیبه صفائی

19- علی عباسپور

20- حسن غفوری فرد

21- حسین فدایی

22- حمید رضا کاتوزیان

23- محمد کوثری

24- مهدی کوچک زاده

25- سید علیرضا مرندی

26- غلامرضا مصباحی مقدم

27- علی مطهری

28- الیاس نادران

29- حسین نجابت

30- بیژن نوباوه

صدر گفت : لیست جبهه متحد اصولگرایان به ترتیب حروف البفا تنظیم شده است و فقط غلامعلی حداد عادل به دلیل احترام به وی در بالای لیست قرار گرفته است.

مدیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان خاطر نشان کرد: این فهرست  به لحاظ ترکیب نسبت به دوره های گذشته منحصر به فرد است.

صدر ادامه داد: از نظر مدارک تحصیلی در فهرست جبهه متحد شش مورد کارشناسی ارشد، 21 مورد دکترا و فوق دکترا، 5 مورد خارج فقه و اصول و 18 مورد استاد دانشگاه و 3 مورد نیز مدرس حوزه علمیه قم هستند.

وی همچنین گفت: در لیست جبهه متحد یک مورد سوابق مدیریتی ارشد، 4 مورد معاونت قوه، 3 مورد سابقه نظارت، 19 مورد نمایندگی مجلس، 5 مورد مشاور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه، 3 مورد کاندیدای ریاست جمهوری، یک مورد استاندار، 4 مورد رئیس دانشگاه و دانشکده، 11 مورد رئیس سازمانها و نهادهای عمومی، یک مورد معاون وزیر، 5 مورد عضو شورای انقلاب فرهنگی، دومورد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 6 مورد رئیس و نایب رئیس کمیسیون های مجلس، یک مورد عضو شورای شهر مشاهده می شود.

کد مطلب 649485

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