ساخت ایستگاههای زمینی گیرنده ماهواره های سنجش از دور در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه توسط گروه ارتباطات ماهواره ای پژوهشکده فناوری ارتباطات این مرکز انجام شده است.

با خاتمه این پروژه که به درخواست سازمان فضایی ایران از سال گذشته در مرکز تحقیقات مخابرات ایران از سوی پژوهشگران و کارشناسان مورد مطالعه و بررسی قرار داشته، شرح خدمات 15 پروژه به منظور ساخت ایستگاه های سنجش از دور تک ماموریتی و چند ماموریتی، ساخت پایه و آنتن برای ردیابی ماهواره های LEO و سامانه های ذخیره سازی و آرشیو این ایستگاه ها تعریف شد.

در طول مدت فعالیت بر روی این پروژه ایستگاههای دریافت به منظور انجام ماموریت های پیشنهادی سازمان فضایی مورد بررسی قرار گرفته و مشخصات فنی مورد نیاز استخراج شده و میزان توانایی شرکت های داخلی در این زمینه شناسایی شده اند.

همچنین در طول انجام پروژه قسمتهای خاص ایستگاههای سنجش از دور شامل آنتن، پایه، RF، IF و باند پایه و سیستم های ذخیره سازی و پردازش تصویر مورد بررسی قرار گرفته اند و در زمینه مسائل مختلفی چون روشهای مختلف ردیابی ماهواره، ناحیه پوشش ماهواره ها، همزمانی ایستگاه ها و مدارهای مختلف ماهواره ها تحقیقات دامنه داری صورت گرفته است.

گروه ارتباطات ماهواره ای مرکز تحقیقات مخابرات ایران با سابقه ای نزدیک به دو دهه از نخستین گروه های تحقیقاتی است که در زمینه ارتباطات ماهواره ای تجارب زیادی کسب کرده است. طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ماهواره و فعالیت در حوزه های مختلف زیر سیستم های ایستگاه های زمینی ماهواره ای و ساخت ایستگاه زمینی ماهواره های GEO از مهم ترین فعالیت های این گروه محسوب می شود.