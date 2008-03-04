تخم مرغ بدون خاصیت آلرژی زایی ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه هامبورگ که گزارش یافته های خود را در مجله "ژورنال کشاورزی و شیمی غذایی" منتشر کرده اند، موفق شدند با ایجاد تغییرات شیمیایی ساختاری، تخم مرغی ایجاد کنند که بدون خاصیت آلرژی زایی است.

این تخم مرغ ویژه می تواند مورد مصرف نوزادان و افراد متاثر از "آلرژی به تخم مرغ" قرار گیرد.

به گزارش "نیوز مکس"، این دانشمندان با اصلاح چهار پروتئینی که 80 درصد از ذخیره پروتئینی تخم مرغ را می سازند، توانستند خاصیت آلرژی زایی این ماده غذایی را از بین ببرند.

فرایند حذف آلرژی از تخم مرغ در 9 مرحله انجام شد. در این فرایند، تخم مرغها در گرمایی در حدود 60 درجه سانتیگراد قرار گرفته و با دو آنزیمی که این پروتئینها را گوارش می دهند، واکنش یافتند.

پس از پایان این فرایند، این تخم مرغها به منظور بررسی میزان خطرات احتمالی روی گروهی از داوطلبان آزمایش شد.

نتایج این آزمایش نشان داد، این تخم مرغ مایع از طعم و تمام ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی تخم مرغهای عادی برخوردار است اما توانایی آلرژی زایی آن 100 برابر کمتر از تخم مرغهای معمولی است.