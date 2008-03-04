اقدام شایسته سال ؛ انتخاب رهبر ارکستر

شاهین فرهت آهنگساز با بیان این مطلب درخصوص مهمترین رویدادهای موسیقی در سال 86 در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : برگزاری سمینارها و همایش های گوناگون با موضوعات مختلف به منظور بررسی معضلات هنر موسیقی از مهمترین برنامه های علمی پژوهشی در سال جاری بود به عنوان مثال می توان به همایش های متعددی که در خبرگزاری مهر برای بررسی موسیقی زیرزمینی و نقش رسانه در اعتلای جایگاه موسیقی برگزار شد ، اشاره کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد : برگزاری چنین نشست هایی برای آگاهی بخشی به نسل جوان در جهت شناخت هنر موسیقی بسیار موثر است البته ناگفته نماند که برخی از رویدادهای مهم مانند جشنواره موسیقی فجر آنگونه که باید آسیب شناسی نشد و این درحالی است که مسئولان و درست اندرکاران جشنواره موسیقی فجر وعده برگزاری نشستی به منظور آسیب شناسی بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر را داده بودند.

این استاد دانشگاه درباره وضعیت حوزه نشر در سال 86 گفت : تا آنجا که اطلاع دارم نشر آثار مکتوب و غیر مکتوب در حوزه های مختلف موسیقایی بسیار موفق عمل کرد ولی به دلیل عدم معرفی درست مجموع تلاش هنرمندان دیده نشد به همین دلیل معتقدم بخش روابط عمومی و ارتباط با رسانه مراکز مختلف فرهنگی در جهت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی کم و کیف آثار منتشر شده بیش از گذشته باید فعال باشند.

رییس گروه موسیقی دانشگاه تهران در پایان به مجموع فعالیت های خود در سال جاری اشاره کرد وگفت : سال 86 به لحاظ کاری سال پرباری برای من بود و توانستیم در دانشکده موسیقی دانشگاه تهران برای نخستین بار دانشجو رشته آهنگسازی در مقطع کارشناسی ارشد بپذیریم که اتفاق مهمی در جامعه علمی و آکادمیک بود؛ در مورد کارهای خودم هم باید بگویم که موفق شدم در این سال سمفونی تهران را به پایان برسانم و در حال حاضرهم ساخت سمفونی ابن سینا را شروع کردم.