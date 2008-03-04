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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سرانجام آغاز شد

پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سرانجام آغاز شد

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ، از آغاز پرداخت عیدی بازنشستگان این سازمان خبر داد.

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در برخی شعبات آغاز شده و به طور حتم تا 20 اسفند ماه تمامی بازنشستگان عیدی خود را دریافت خواهند کرد.

وی در ارتباط با میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی در نهایت و پس از کش و قوس های فراوان همچون بازنشستگان کشوری 200 هزار تومان تعیین شد.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، همچنین از پرداخت مرحله دوم بن معیشتی بازنشستگان (75 هزار تومان) به همراه عیدی خبر داد.

کد مطلب 649495

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