امام راحل باارائه كار فرهنگي پيام انقلاب را به جهان انعكاس داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان تبليغات دكتر مهدي خاموشي با حضور در دفتر سازمان در استان گلستان گفت : يك انسان فرهنگي حضورش در خانه هاي مردم و حتي مساجد است .

وي در جمع روحانيان مستقر ضمن توصيه آنان به استفاده از حداقل امكانات گفت: حضور روحانيون كار آمد و موثر ، ارتقا سطح كيفي و معنوي آنان و بهينه سازي مساجد از اهم برنامه هاي روحانيون است .

رييس سازمان تبليغات با اشاره به راه اندازي خبرگزاري مهر، موسسه اطلاع رساني تبيان ، انتشارات تهران تايمز و پژوهشكده هاي وابسته به سازمان به عنوان شاخه هاي اطلاع رساني سازمان گفت:ارتقا سطح آموزش قرآن بعنوان اصلي ترين سند تبليغي و ايجاد كتابخانه هاي قرآني از برنامه هاي ما در سال 83 است.

لازم به ذكر است در اين مراسم حجت الاسلام زين العابدين روحاني نيا مدير كل سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان با اشاره به نقش سازمان در اشاعه فرهنگ ديني گفت : فرهنگ هويت و جان مايه يك ملت است و سازمان تبليغات در راستاي احيا و توسعه فرهنگ با راه اندازي خبرگزاري مهر و سايت تبيان ، دبيرستان علوم ومعارف اسلامي در مقوله اشاعه فرهنگ ديني به يك رويكرد جديدي دست يافته است .

گفتني است ديدار با استاندار ، بازديد از موسسه تبيان و كتابفروشي سازمان در گرگان و نشست مطبوعاتي از جمله برنامه هاي رييس سازمان تبليغات است.