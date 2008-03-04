احتمال بروز سونامی در دریای عمان / دلیل علمی غرق شدن در دریاهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید چگینی امروز در نشست خبری در محل این مرکز با بیان این خبر گفت : در ایجاد سامانه هشدار سونامی در اقیانوس هند فعال بوده ایم و مرکز ملی اقیانوس شناسی در برنامه ریزی هایش شرکت داشته است.

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی افزود: به دلیل گسل مکران احتمال وقوع سونامی در دریای عمان نیز وجود دارد و گزارش آن را به ستاد حوادث غیر مترقبه داده ایم. با همکاری چند مرکز پژوهشی و دانشگاهی کار گروه ویژه ای برای آن تشکیل شده است که این کار گروه شامل سازمان هواشناسی، سازمان نقشه برداری، دانشگاه تهران و پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله و ستاد حوادث غیر مترقبه و سازمان زمین شناسی است.

وی اضافه کرد: تاکنون دو کارگاه در سال 86 با موضوعات مخاطرات دریایی و تغییرات اقلیمی برگزار شده است که یکی از آنها در رشت بوده و یکی نیز به صورت بین المللی برگزار شده که چند تن از اساتید فرانسوی در آن حضور داشته اند.

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی در پاسخ به مهر برای توضیح بیشتر در خصوص ابعاد بروز سونامی در دریای عمان گفت: نمی خواهم در آستانه سال جدید خاطر مردم را مکدر کنم یا چیزی بگویم که بیش از حد بزرگ شود. بروز سونامی در عمان ممکن است تا چند سال آینده هم اتفاق نیفتد اما باید هشدارهای آن توسط مسئولان جدی گرفته شود.

چگینی افزود : موضوع سونامی در دریای عمان را به طور مفصل بعد از تعطیلات مورد بررسی قرار می دهیم. طرح هر موضوعی زمان و مکان خاص خود را دارد و ترجیح می دهم که بحث ویژه درباره سونامی را به بعد از سال جدید موکول کنم تا به مسئولان یک هشدار جدی داده شود. توضیح درباره بحث سونامی به همین جا بسنده می کنیم ولی به هر حال احتمالش وجود دارد.

دلیل اصلی غرق شدن در دریای شمال کشور

وی به بحث غرق شدن تعداد قابل اعتنایی از هموطنان در دریای شمال اشاره کرد و گفت : علت حادثه غرق شدن هموطنان در دریای شمال مشخص شده است. یک جریان هایی در سواحل شمال و حتی جنوب به نام جریانهای شکافنده یا ریپ وجود دارد که به دلیل شکست موج ایجاد می شوند. در حال حاضر علم به این قضیه وجود دارد و توانایی مدل سازی و تعیین محل این جریان ها را نیز دارا هستیم تا با نصب تابلو و علائم هشدار دهنده و توزیع بروشور به مردم هشدار دهیم.

نقشه تدوین علمی کشور در حوزه دریا

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی در خصوص تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه دریا گفت: مقرر شده مرکز ملی اقیانوس شناسی نقشه جامع علمی کشور در حوزه دریا را تدوین کند که این ماموریت توسط کمیته علوم و فنون دریایی به مرکز ملی اقیانوس شناسی سپرده شده است و اکنون مقدمات کار فراهم شده و یکی از اقدامات مهم در سال آتی، پرداختن به تهیه نقشه است که تا افق 1404 وضعیت کشور در زمینه علوم و تحقیقات و فناوری دریایی را مشخص خواهد کرد.

چگینی از راه اندازی نشریه خلیج فارس به صاحب امتیازی انجمن علوم و فنون دریایی خبر داد و افزود: با توجه به اقدامات برخی کشورهای همسایه در راه اندازی مجلات علمی با نام های مجعول، مجموعه متخصصان دریایی فعال در کشور تصمیم گرفته اند تا حرکتی جدی و بنیادی داشته باشند و اولین جلسه هیئت تحریریه نشریه خلیج فارس را با حضور اساتید صاحب نام حوزه دریایی روز گذشته در مرکز ملی اقیانوس شناسی تشکیل دادند و پیش بینی می شود این مجله 10 اردیبهشت ماه منتشر شود.

راه اندازی ایستگاه های تحقیقاتی نوشهر و بوشهر

وی از راه اندازی ایستگاه های تحقیقاتی نوشهر و بوشهر از سوی مرکز ملی اقیانوس شناسی در سال 87 خبر داد و به راه اندازی شبکه علمی فناوری اقیانوس شناسی اشاره کرد و گفت: شبکه علمی فناوری اقیانوس شناسی متشکل از مراکز پژوهشی و علمی این شاخه از علم در سال آتی تشکیل می شود و همچنین ایجاد پژوهشگاه اقیانوس شناسی نیز که موافقت های اولیه آن توسط وزارت علوم صورت گرفته است در سال آتی انجام می شود.

تدوین برنامه های راهبردی مرکز ملی اقیانوس شناسی

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی از تهیه برنامه های راهبردی این مرکز خبر داد و گفت: برنامه راهبردی مرکز ملی اقیانوس شناسی به وزارت علوم ارائه شده است و در اولین جلسه هیئت امنای مرکز که اوایل سال 87 برگزار می شود به تصویب خواهد رسید.

دکتر چگینی از انجام گشت مشترک تحقیقاتی دریایی با همکاری چند ارگان دریایی داخل کشور در آب های جنوبی و آب های شمالی ایران در آینده ای نزدیک خبر داد و به جلسات هماهنگی میان ارگان های دریایی کشور به منظور برگزاری گشت مشترک تحقیقاتی این نهادها از محل اعتبارات داخلی در آب های ایران خبر داد.