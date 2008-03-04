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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۸

حداد عادل:

سلامت کمیته امداد احترام مسئولان و مردم را جلب کرده ‌است

سلامت کمیته امداد احترام مسئولان و مردم را جلب کرده ‌است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته امداد از نهادهای موفق انقلاب است و سلامت آن باعث جلب احترام مسئولان و مردم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل که روز گذشته در دیدار مسئولان کمیته امداد سخن می گفت، اظهار داشت: باید خدا را شاکرباشیم که آن شور و حال اول انقلاب و ایمان و اعتقادی که این نهاد بر اساس آن تاسیس شده همچنان وجود دارد، چون در فضای آشفته شایعات، ما کمتر حرف و سخنی علیه کمیته امداد شنیده ایم.

وی افزود :  این نشان دهنده آن است که شما در کارتان یک انضباط معنوی دارید و با وجود اینکه کارمالی گسترده ای را اداره می کنید، سلامت در دستگاه شما به طور کلی وجود دارد.

رئیس مجلس با بیان اینکه سلامت کمیته امداد باعث جلب احترام مسئولان و مردم شده است، خاطر نشان کرد: شما یک دستگاه وابسته به انقلاب هستید که توانسته اید اعتماد تمام اقشار مردم را جلب کنید و این بزرگترین سرمایه شماست، اگر بودجه شما ده برابر هم می شد ولی این اعتماد مردم وجود نداشت، کمیته امداد موفق نبود.

وی یادآور شد: مهمتر ازهمه این است که شما دائما ازخود بپرسید که رمز اعتماد مردم به کمیته امداد چیست؟ این رمز را بشناسید و حفظ و تقویت کنید.

وی برداشتن بار تشخیص مستحق واقعی ازمتکدیان و گدایان حرفه ای را ازدوش مردم خدمت بزرگ کمیته امداد به کمک کنندگان خواند و افزود: اینکه کمیته امداد بین کمک دهندگان و کمک گیرندگان واسطه شده است نگرانی را از کمک کنندگان برطرف کرده و این خدمت بزرگی است.

رئیس مجلس خدمت دیگر کمیته امداد را حفظ کرامت و عزت انسانها دانست و تصریح کرد: اینکه اگر کمکی به اشخاصی می شود با رعایت شان وکرامتشان صورت می گیرد و این یکی دیگر از امتیازات کمیته امداد است.

وی گفت: فراوانی صندوق های صدقات و اینکه هیچ کس دریافتن صندوق برای کمک دچار مشکل نمی شود حکایت از آن دارد که کمیته امداد کار گسترده کرده و جایی را از دست نداده است، البته این صندوق ها یک بعد کار شماست وکارهایی که در روستا ها و نقاط دور افتاده و محروم و در کارگاه ها انجام می دهید مهمتر است چون شما در آمد حاصل از این صندوق ها را فعال و سودآور می کنید.

دکتر حداد عادل خاطر نشان کرد: ما هم در مجلس افتخار می کنیم که بتوانیم وظیفه مان را نسبت به مردم محروم چه از طریق کمیته امداد و چه از طریق سایر دستگاه ها انجام دهیم. از ابتدای کار مجلس هم نمایندگان نظر بسیار مساعدی نسبت به کمیته امداد داشتند و در اولین بودجه ای که در مجلس هفتم به تصویب رسید مستمری خانواده ها در کمیته امداد صد در صد اضافه شد و در سال های بعد هم افزایش یافت ، به طوری که 18 هزار تومان سال 83 در سال 87 به 65 هزار تومان رسیده است که این نشان دهنده نوع نگرش مجلس هفتم به محرومان و اقشار آسیب پذیر است.

وی ادامه داد: البته ما معتقدیم که هنوز هم این رقم کفایت نمی کند و در واقع بخشی از این افزایش با گرانی و تورم خنثی می شود اما مسلما بهبودی در وضعیت خانواده های تحت پوشش حاصل شده است.

رئیس مجلس گفت: کمیته امداد از دو جهت از علمی کردن کار خود غافل نباشد یکی از جهت نظریه های اقتصاد کلان و مشورت با علمای اقتصاد و جامعه شناسان و جهت دیگرسازماندهی جامعه مخاطبان.

وی افزود: در حال حاضر با امکاناتی که از طریق رایانه بوجود آمده است کمیته امداد به نرم افزارهای جامع و نیرومند نیاز دارد تا کارهایش را منظم کند.

دکتر حداد عادل تصریح کرد: کمیته امداد همانطور که یک واسطه مطمئن بین مردم و نیازمندان است می تواند واسطه مطمئنی بین نیازمندان و دولت باشد، دولت به شما اعتماد دارد همانطور که ملت و مجلس به شما اعتماد دارد.

در این دیدار حسین انواری رئیس کمیته امداد به ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد در سال جاری پرداخت.

کد مطلب 649502

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