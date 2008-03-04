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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۱

استاندار چهارمحال و بختیاری:

حفظ امنیت شعب اخذ رای و صیانت از آرا مهمترین دغدغه انتخابات است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رجبعلی صادقی مردم را رکن اساسی انتخابات برشمرد و گفت: حفظ امنیت انتخابات و صیانت از آرا مردم مهمترین دغدغه مسئولان برگزاری انتخابات است.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، استاندار چهار محال و بختیاری، پیش از ظهر امروز در همایش فرماندهان نیروی انتظامی و مسئولان نواحی و حوزه های مقاومت بسیج سپاه استان، حفظ امنیت انتخابات را از وظایف نیروهای نظامی و انتظامی دانست و از آنها خواست با اعمال قدرت حاکمیتی به عنوان ضابطین قانونی با متخلفین انتخاباتی برخورد نمایند.

صادقی مردم را رکن اساسی انتخابات دانست و عنوان کرد: مردم، هوشمندی خود را بارها ثابت کرده اند و به رغم وجود برخی کاستی ها و کمبودها، دین خود را به مملکت ادا کرده ند.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، تمام قوای نظامی و انتظامی از هرگونه دخالت در انتخابات و وارد شدن در احزاب و گروه ها منع شده اند و باید با نگاه تیزبینانه نسبت به اعمال قانون اقدام کنند.

کد مطلب 649503

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