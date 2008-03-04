آخرین وضعیت تولید گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیر در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد: تولید گوشت قرمز در سالجاری به 829 هزار تن رسید که این میزان معادل تولید سال گذشته بوده در حالیکه این میزان تولید نسبت به سال 83 که تولید معادل 724 هزار تن بوده بالغ بر105 هزارتن رشد یافته است.

میزان تولید گوشت قرمز از سه سال گذشته تا کنون به طور متوسط سالانه 4.6 درصد رشد یافته ضمن اینکه کل تولید از ابتدای انقلاب اسلامی تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم به طور متوسط سالانه 2.3 درصد رشد داشته است.

رشد 6.5 درصدی تولید مرغ

میزان تولید گوشت مرغ در سالجاری بالغ بر یک میلیون و 415 هزار تن است که نسبت به سال 83 با افزایش 245 هزار تنی همراه بوده است.

میزان تولید گوشت مرغ در سال گذشته معادل یک میلیون و 329 هزار تن بوده ضمن اینکه از سال 83 تا سال 86 بطور متوسط سالانه 6.5 درصد تولید افزایش داشته است.

میزان تولید گوشت مرغ از ابتدای انقلاب تا سال 83 بطور متوسط سالانه معادل 7.6 درصد رشد داشته ضمن اینکه در سال 83 میزان تولید گوشت مرغ معادل یک میلیون و 170 هزار تن گزارش شده است.

رشد 4.2 درصدی تولید تخم مرغ

تولید تخم مرغ در سالجاری 729 هزارتن است در حالیکه تولید در سال گذشته بالغ بر677 هزار تن بوده است.

میزان تولید تخم مرغ امسال نسبت به ابتدای روی کارآمدن دولت نهم بالغ بر84 هزار تن افزایش یافته به نحویکه از سال 83 تا کنون بطور متوسط سالانه 4.2 درصد رشد تولید محقق شده است.

تولید تخم مرغ از ابتدای انقلاب اسلامی تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم بطور متوسط سالانه 5.3 درصد رشد داشته است.

رشد 6.8 درصدی تولید شیر

تولید شیر در سالجاری معادل 7 میلیون و 713 هزار تن و در سال گذشته بالغ بر7 میلیون و 741 هزار تن بوده است.

میزان تولید شیردر سالجاری نسبت به سه سال گذشته که تولید معادل 6 میلیون و 336 هزار تن بوده با رشد یک میلیون و 377 هزار تنی همراه بوده به نحویکه از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم تا کنون بطور متوسط سالانه 6.8 درصد تولید شیرافزایش یافته است.

مقدار تولید شیر از ابتدای سال 57 تا سال 83 بطور متوسط سالانه 3.3 درصد رشد داشته است.