کاشت درخت به یاد شهیدان در همدان

شاهین فرجیفر در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه اشاعه فرهنگ درختکاری و نحوه صحیح کاشت و نگهداری درخت را به شهروندان در قالب بروشورهایی آموزش دهیم، افزود: در هفته درختکاری 50 هزار اصله نهال شامل انواع گونه های پهن برگ و سوزنی برگ سازگار با اقلیم و شرایط آب و هوایی همدان بین مردم توزیع می شود.
وی افزود: این نهالها در پایگاه هایی که در بوستانهای مردم، کودک، شهرک مدنی و آرامگاه باباطاهر از پانزدهم اسفندماه به مدت سه روز دایر می شود، توزیع خواهد شد.
فرجیفر یادآور شد: در هفته منابع طبیعی و درختکاری برنامههایی در نظر گرفته شده است که از جمله آنها نواختن زنگ درختکاری در مدارس همدان و کاشت نهال توسط دانش آموزان با هدف نهادینه کردن ارزش کاشت و حفظ درخت در بین آنهاست.
وی با بیان اینکه در روزی با عنوان درختکاری و کودکان، همایش جمعی کودکان و جشن درختکاری با هدف آشنایی با ارزش درخت و درختکاری از دوران کودکی برگزار میشود، اظهار داشت: در این مراسم تجمع کودکان با لباسهای شاد و رنگارنگ در چند نقطه از شهر با در دست داشتن پرچمهای سبز و بادکنک مدنظر قرار گرفته است.
فرجیفر خاطرنشان کرد: در روز درختکاری و خانوادههای معظم شاهد، مراسمی در بوستان مردم برگزار میشود و نهالهایی نیز به نام شهیدان کاشته میشود و برای هر درخت سندی به خانواده شهید اهدا میشود.
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