جای خالی آیدین در صباباتری کاملا مشهود بود / بازی دوم را هم می بریم

صمد نیکخواه بهرامی که چندی پیش برادر بزرگتر و ملی پوش خود را در سانحه رانندگی از دست داد با بیان اینکه قدرت پیشین صباباتری به خاطر حضور آیدین در این تیم بوده است به خبرنگار مهر گفت: تنها تغییر ترکیب صباباتری نسبت به آخرین بازی که با این تیم داشتیم نبودن برادر موحومم بود اما همین تغییر باعث افت این تیم در پست 3 و 4 شده است یعنی جایی که آیدین در آن بازی می کرد.

وی اظهارداشت: بازیکنان صباباتری در بازی دیشب مثل همیشه دونده و پرتلاش ظاهر شدند و حتی در برخی دقایق مانند کوارتر چهارم برای ما دردسر ساز شدند اما به لحاظ فنی نبود آیدین در بین آنها کاملا احساس می شد.

بازیکنان تیم مهرام تهران که حدود 20 روز پیش حضور خود را در مرحله نهایی رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور مسجل کرده بودند در این مدت بدون انجام بازی فقط به تمرین پرداختند و این مسئله آنها را تا حدی از شرایط مسابقه دور کرده بود.

صمد نیکخواه بهرامی با اشاره به این موضوع خاطرنشان کرد: البته بازیکنان صباباتری هم در طول دو هفته گذشته بازی های فشرده ای را در مرحله نیمه نهایی مسابقات مقابل ذوب آهن انجام داده بودند و به نظر می رسد تا حدی خسته بودند. در مجموع به نوعی شرایط مهرام و صباباتری برای برگزاری بازی فینال یکسان بود.

ملی پوش بسکتبال کشورمان تصریح کرد: خوشحالم که بازی اول را به نفع خود تمام کردیم، به طور حتم برای انجام بازی دوم هم فقط با هدف پیروزی به میدان می رویم تا در آن بازی عنوان قهرمانی خود را مسجل کنیم. چراکه اگر کار به مسابقه سوم بکشد شرایط سخت می شود.

تیم بسکتبال مهرام شب گذشته در اولین دیدار از مرحله فینال رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور به برتری 101 بر93 مقابل صباباتری دست یافت.

دیدار دوم دو تیم در این مرحله از مسابقات چهارشنبه هفته جاری در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.