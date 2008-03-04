به گزارش خبرنگار مهر ، سید شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در نشست خبری اعضای این جبهه بعد از اعلام لیست 30 نفره این جبهه برای انتخابات مجلس هشتم درتهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر احتمال تغییرات بعدی در این لیست گفت: لیستی که ما امروز اعلام کرده ا یم جمع بندی نهایی ما است و در صورتی که هر گونه تغییری در آن رخ دهد، آن را اعلام خواهیم کرد .

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره روند ائتلاف جبهه متحد اصولگرایان با ائتلاف فراگیر اصولگرایان گفت : ما با دوستان خود در سایر گروههای اصولگرا تعامل داریم ،همه گروههای اصولگرا درباره فهرست اعلام شده از سوی جبهه متحد اظهار نظر خواهند کرد تا شائبه های احتمالی رفع شود.

بر اساس این گزارش علی اصغر زارعی عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان نیز دراین نشست خبری در این باره گفت: تصوری که برخی دوستان دارند این است که اگر توافقی بین گروههای اصولگرا حاصل شده این توافقات باید در فهرست نهایی جبهه متحد مشاهده شود ، اما ما باید به این نکته توجه کنیم که مذاکرات ما با افراد و سایر گروههای اصولگرا مذاکراتی نیست که ظرف دو سه روز گذشته انجام شده باشد، بلکه این مذاکرات از بیش از دو ماه قبل آغاز شده است.

وی با بیان اینکه برخی نظرات گروههای اصولگرا نیز درلیست جبهه متحد لحاظ شده است، گفت: جمع بندی کلی ما ازهمه نظرات و سلایق جملگی در لیست انتخاباتی ما در تهران جمع بندی شده است.

بر اساس این گزارش علیرضا زاکانی دیگر عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان نیز در ادامه این کنفرانس خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره تاثیر قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران در مشارکت مردم در انتخابات 24 اسفند پرسید ، گفت: صدور این قطعنامه از چند جهت قابل تامل است یکی از ابعاد این موضوع این است که پرونده ایران به لحاظ فنی مشکلی ندارد اما به لحاظ سیاسی آنقدر پراهمیت است که شورای امنیت علیرغم گزارش مثبت آژانس باز هم علیه کشورما قطعنامه صادرمی کند.

نماینده اصولگرایان تحول خواه در جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به نزدیکی زمانی صدور قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران با انتخابات 24 اسفند گفت: با توجه به شناختی که غرب در طول 30 سال گذشته از رفتار مردم ایران به دست آورده است انسان تعجب می کند که چرا آنان عبرت نمی گیرند چون هر گاه به ملت ایران فشار آورده اند نتیجه برعکس شده است.

زاکانی با تاکید بر اینکه صدور قطعنامه علیه ایران باعث مشارکت حداکثری مردم در انتخابات می شود ، گفت: قطعنامه های صادره علیه ایران نقطه سیاهی در کارنامه شورای امنیت است.وی ادامه داد: متاسفانه عده ای در داخل کشور امیدوار هستند سهمی را از قبال فشارهای خارجی در پای صندوق ها به دست آورند و این همان موضوعی است که مایه ننگ است.

عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: محتوای قطعنامه سوم نشان می دهد که این قطعنامه از عمق و استحکام لازم برای فشار بر ایران برخوردار نیست و لذا اعضای شورای امنیت قطعنامه ای را صادر کرده اند که فقط خودشان را قانع کنند.

به گزارش مهر، علی اصغر زارعی نماینده رایحه خوش خدمت در جبهه متحد اصولگرایان در این رابطه گفت: در گذشته زمانی که گزارش های دو پهلوی آژانس علیه کشور ما صادر می شد و پیرو آن شورای امنیت علیه یران قطعنامه می داد ملت ما به این قطعنامه ها توجه نمی کرد اما تعجب این جاست که چرا امروز که آژانس فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران را منطبق بر قواعد بین المللی اعلام کرده است باز هم قطعنامه علیه ما صادر می شود.

وی افزود: ما چطور می توانیم به این قطعنامه ها بها دهیم، صدور این گونه قطعنامه ها به دلیل عدم شناخت صحیح از مردم ایران است.

عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان ادامه داد: قطعنامه سوم شورای امنیت در پی اثر گذاری و تصمیمات ملت ایران است و یقینا اگر ما انتخابات 24 اسفند را پیش رو نداشتیم و یا چنین قطعنامه ای صادر نمی شد و یا با چنین محتوایی مصوب نمی شد. وی با تاکید بر اینکه یقینا قطعنامه سوم شورای امنیت در اراده ملت ایران بی تاثیر خواهد بود متاسفانه هنگام صدور این قطعنامه پیام ملت ما در راهپیمایی 22 بهمن شنیده نشد.

بر اساس این گزارش سید شهاب الدین صدر درا دامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید علت نصب بیلبوردهای تبلیغاتی از سوی احزاب حاضر در جبهه متحد به صورت مستقل چیست ، گفت: ما گروه‌های اصولگرا را دراصل فعالیت تبلیغی برای دعوت مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات منع نکرده ایم ، اما هر چه که به زمان برگزاری انتخابات نزدیک می شویم از عنوان جبهه متحد در بیلبورهای تبلیغاتی استفاده خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا اصلاح طلبان شعار انتخاباتی خود را بر پایه نقد عملکرد مجلس هفتم و دولت نهم را انتخاب کرده اند ، گفت: نقاط ضعف و قوت همه مجالس و دولت ها قابل ارزیابی است اما اینکه تمام تلاشها منفی نشان داده شود این امر خلاف ارزشهای اخلاقی است، ضمن اینکه معلوم نیست سیاه نمایی خدمات قوای کشور به نفع کشور باشد، بنابراین نباید خدمات قوا را مخدوش کنیم ، در این مورد مردم بهترین قاضی هستند.

به گزارش مهر، زاکانی نیز در پاسخ به این سئوال گفت: اصل وجود نقد و اظهار آن مطلوب است و باید از آن استقبال کرد اما تعجب ما از برخی رقبا این است که چرا فقط بخش خالی لیوان را نگاه می کنند و به خدمات دیگر توجه ای ندارند و متاسفانه منافع ملی را زیر پا می گذارند.

نماینده تهران در مجلس هفتم ادامه داد: از چندی قبل معلوم بود که جناح رقیب ما دو استراتژی را دنبال می کند اول اینکه به دنبال القای عدم انسجام اصولگرایان است و دیگر اینکه قصد دارد مردم را از عناصر خدمتگزار در حاکمیت مایوس کند.

علی اصغر زارعی درادامه این نشست خبری درپاسخ به سئوال خبرنگاری درباره نقش واهمیت مجلس هشتم در معادلات منطقه ای و بین المللی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران از بهترین موقعیت در داخل کشور ، منطقه و صحنه بین المللی برخوردار است و مجلس هشتم نیز می تواند با برقراری تعامل سازنده با جهان بخصوص کشورهای اسلامی مجموعه طرحهایی که علیه جهان اسلام طراحی شده است را به نفع کشور و نیز مسلمانان تغییر دهد.

وی افزود: درهیچ زمانی روابط ما با کشورهای همسایه به این مطلوبی نبوده است.

زاکانی نیز در پاسخ به همین سئوال گفت: ما در اندیشه های اسلامی خود همکاریهای مشترک با جهان و کشورهای اسلامی در عین حفظ حقوق ملت و پاسداری از ارزش ها را داریم، بنابراین نباید انتظار تغییر این نوع نگاه را داشت.

این عضوجبهه متحد اصولگرایان افزود: امروز دشمن به دنبال انفعال و مهار جمهوری اسلامی ایران است تا بلکه بتواند بیداری اسلامی که کانون آن را ایران می دانند مهار کند و به همین لحاظ هر روز دست به کارهایی علیه کشور ما می زند.

ادامه دارد ...