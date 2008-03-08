دو جایگاه عرضه سوخت تا پایان سال در شهریار راه اندازی می شود

بیت الله نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: 19 جایگاه عرضه بنزین، نفت و گاز در این شهرستان وجود دارد و دو جایگاه دیگر نیز به منظور کاهش ترافیک در جایگاه ها تا پایان امسال احداث می شود.

وی افزود: در حال حاضر سه جایگاه گاز طبیعی در شهریار فعال هستند که دو جایگاه مختص گاز طبیعی و یکی از آنها دو منظوره است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به سفرهای نوروزی در ایام تعطیلات نوروزی مصرف سوخت در فروردین ماه افزایش می یابد و به طور تقریبی این میزان نسبت به ایام دیگر سال 40 درصد افزایش پیدا می کند.

نگهبان بیان داشت: به دلیل واقع شدن شهریار در حاشیه پایتخت و وجود جاذبه های گردشگری در این شهرستان 40 درصد از ماشینهای موجود در جایگاههای عرضه سوخت به خصوص گاز طبیعی از شهرهای اطراف مانند رباط کریم و اسلامشهر برای سوخت گیری به جایگاه های این شهرستان مراجعه می کنند.