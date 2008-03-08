۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۴

دو جایگاه عرضه سوخت تا پایان سال در شهریار راه اندازی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی شهریار از راه اندازی دو جایگاه عرضه سوخت تا پایان امسال در این شهرستان خبر داد.

بیت الله نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: 19 جایگاه عرضه بنزین، نفت و گاز در این شهرستان وجود دارد و دو جایگاه دیگر نیز به منظور کاهش ترافیک در جایگاه ها تا پایان امسال احداث می شود.

وی افزود: در حال حاضر سه جایگاه گاز طبیعی در شهریار فعال هستند که دو جایگاه مختص گاز طبیعی و یکی از آنها دو منظوره است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به سفرهای نوروزی در ایام تعطیلات نوروزی مصرف سوخت در فروردین ماه افزایش می یابد و به طور تقریبی این میزان نسبت به ایام دیگر سال 40 درصد افزایش پیدا می کند.

نگهبان بیان داشت: به دلیل واقع شدن شهریار در حاشیه پایتخت و وجود جاذبه های گردشگری در این شهرستان 40 درصد از ماشینهای موجود در جایگاههای عرضه سوخت به خصوص گاز طبیعی از شهرهای اطراف مانند رباط کریم و اسلامشهر برای سوخت گیری به جایگاه های این شهرستان مراجعه می کنند.

