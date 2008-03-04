هفت منطقه جدید ژنتیکی مسئول بروز بیماری گوارشی سلیاک کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان مدرسه پزشکی و دندانپزشکی لندن با همکاری محققان ایرلندی و هلندی 7 منطقه جدید از ژنوم انسان را کشف کردند که با بیماری گوارشی روده کوچک (بیماری سلیاک) ارتباط داشته و خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می دهند.

این دانشمندان که نتایج یافته های خود را در تازه ترین شماره مجله "نیچر ژنتیک" منتشر کرده اند در این خصوص توضیح دادند که این کشف در ادامه تحقیقی است که سال گذشته به شناسایی یک فاکتور جدید ژنتیکی افزایش خطر این بیماری منجر شد.

این تیم تحقیقاتی همچنین نشان دادند که از 9 منطقه ژنتیکی که تاکنون ارتباط آنها با افزایش خطر ابتلا به بیماری "سلیاک" کشف شده است، چهار منطقه با بروز بیماری دیابت نوع 1 نیز مرتبط هستند.

براساس گزارش تلگراف، نتایج این تحقیقات نه تنها می تواند در خصوص ماهیت و منشاء این بیماری توضیح دهد بلکه می تواند سرچشمه مشترک دو بیماری دیابت نوع یک و سلیاک را نشان دهد.

این پژوهشگران با عکسبرداری از این 7 منطقه جدید خطر کشف کردند که شش منطقه میزبان بعضی از ژنهایی کلیدی هستند که پاسخهای ایمنی را کنترل می کنند.

به گفته این محققان، سلیاک از بیماریهای شایع در کشورهای غربی است، به طوری که به حدود یک درصد از جمعیت اروپایی آسیب می رساند. این بیماری در افراد حساس به پروتئین "گلوتین"(پروتئین موجود در غلات) بروز می یابد و موجب می شود که این افراد گوارش عادی نداشته باشند و نتوانند مواد غذایی را به طور کامل جذب کنند.