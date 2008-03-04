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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۹

علیرغم تصویب رفع محدودیت حجاب/

مسئولان دانشگاه استانبول مانع ورود دانشجویان محجبه شدند

مسئولان دانشگاه استانبول مانع ورود دانشجویان محجبه شدند

با وجود اینکه قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه به تصویب رئیس جمهور این کشور رسیده است، دیروز دوشنبه 13 اسفند ماه مسئولان دانشگاه استانبول مانع ورود دانشجویان محجبه به محوطه این دانشگاه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، دانشجویان محجبه دانشگاه استانبول ( از بزرگترین دانشگاههای ترکیه) دیروز دوشنبه 3 مارس ( 13 اسفند ماه) ناگهان با ممانعت از ورود آنها به دانشگاه مواجه شدند.

مسئولان دانشگاه از آنها خواستند حجاب خود را برداشته و سپس وارد حیاط دانشگاه شوند که بر خلاف تصمیم اخیر پارلمان ترکیه بوده است.

دانشجویان از تصممیم دانشگاه مبنی بر برداشتن حجاب اظهار خشم و انزجار کردند. بنابراین برخی از آنها از تصمیم دانشگاه تبعیت کرده و برخی دیگر به خانه های خود بازگشتند.

این در حالی است که طی ماه گذشته عبالله گل رئیس جمهور ترکیه نسبت به اصلاح قانون تاریخی ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه موافقت کرد و با وجود اعتراضهای فراوان از سوی سکولارهای این کشور، به دانشجویان محجبه اجازه داد تا با حجاب در دانشگاهها حاضر شوند .

کد مطلب 649515

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