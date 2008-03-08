27 هزار نفر در همدان آموزشهای پلیس را فرا گرفتند

سرهنگ علی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: دانشآموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی بیشترین تعداد فراگیران را به خود اختصاص داده اند.
سرهنگ علی حسنی از برگزاری 378 کلاس آموزش همگانی طی یک ماه گذشته در سطح استان همدان خبر داد و افزود: در بهمنماه سال جاری اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی موفق شد با برگزاری کلاسهای آموزشی در مهدهای کودک، مساجد، مدارس، دانشگاهها، اصناف، ادارات و تشکلهای دولتی و غیردولتی در همدان و شهرستانهای تابعه استان، 27 هزار و 703 نفر را تحت آموزشهای خود قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: کمترین آمار فراگیران را مسئولان ادارات و دانشجویان دانشگاهها تشکیل میدهند.
