27 هزار نفر در همدان آموزشهای پلیس را فرا گرفتند

سرهنگ علی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: دانش‌آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی بیشترین تعداد فراگیران را به خود اختصاص داده اند.

سرهنگ علی حسنی از برگزاری 378 کلاس آموزش همگانی طی یک ماه گذشته در سطح استان همدان خبر داد و افزود: در بهمن‌ماه سال جاری اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی موفق شد با برگزاری کلاس‌های آموزشی در مهدهای کودک، مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، اصناف، ادارات و تشکل‌های دولتی و غیردولتی در همدان و شهرستان‌های تابعه استان، 27 هزار و 703 نفر را تحت آموزش‌های خود قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: کمترین آمار فراگیران را مسئولان ادارات و دانشجویان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند.