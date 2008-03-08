۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۴

27 هزار نفر در همدان آموزشهای پلیس را فرا گرفتند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان گفت: در بهمن ماه سال جاری 27 هزار فراگیر در استان همدان تحت آموزش پلیس قرار گرفته‌اند.

سرهنگ علی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: دانش‌آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی بیشترین تعداد فراگیران را به خود اختصاص داده اند.

سرهنگ علی حسنی از برگزاری 378 کلاس آموزش همگانی طی یک ماه گذشته در سطح استان همدان خبر داد و افزود: در بهمن‌ماه سال جاری اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی موفق شد با برگزاری کلاس‌های آموزشی در مهدهای کودک، مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، اصناف، ادارات و تشکل‌های دولتی و غیردولتی در همدان و شهرستان‌های تابعه استان، 27 هزار و 703 نفر را تحت آموزش‌های خود قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: کمترین آمار فراگیران را مسئولان ادارات و دانشجویان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 649518

