مردم بهترین ضامن اخلاق انتخاباتی هستند/ افزایش فرصت برای تبلیغات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشار معاون سیاسی وزیر کشور پیش از ظهر امروز در اولین همایش میز احزاب با موضوع نظارتی فعال و پشتیبان، اظهار داشت: سیاست مولفه اقتدار ملی است لذا در این راه باید از اهداف، سیاست ها و برنامه ریزی مناسبت، سازوکار مطلوب، اقدامات و نتیجه گیری موثر و بررسی آثار در روند توسعه کشور بهره گرفت.

وی افزود: همه دست اندرکاران حوزه سیاسی واحزاب نیازمند کار بیشتر دراین حوزه هستند و از سوی دیگررسانه های گروهی ومردم نیز نقش بسیار موثری در توسعه سیاسی از نظر قدرت زیادی که برای ابراز دیدگاه های خود دارند می توانند ایفا کنند.

افشار با تاکید بر اینکه باید یک مهندسی جامع در فضای سیاسی کشور صورت بگیرد، گفت: عدم هماهنگی گاهی باعث ایجاد ضعف در این راه می شود، بنابراین انتخابات یکی از حوزه های مهم سیاسی کشور در راستای هماهنگی هر چه بیشتر به حساب می آید.

معاون سیاسی وزیر کشور نقش احزاب در ارتقاء بینش و بصیرت سیاسی مردم را بسیار مهم و تاثیر گذار خواند و آن را اصلی ترین وظیفه احزاب برشمرد .

وی ادامه داد: شناخت دشمن و شناخت مصالح ومنافع ملی در راستای رفع اختلافات و کدورت ها باعث حرکتی هماهنگ، منسجم و یکپارچه در دستیابی به اتحاد ملی که مهترین هدف سیاسی کشور است، می شود.

رئیس ستاد انتخابات کشوربا اشاره به وسعت تعریف اتحاد ملی، خاطر نشان کرد: اینکه وظایف افراد در اتحاد ملی به دلیل منافع فردی زیر پا گذاشته شود یکی از خطوط قرمز نظام است چرا که دیدگاه های مختلفی در این راه وجود دارد و بهترین انتخاب همواره توسط مردم صورت می گیرد.

افشار یکی از اهداف مهم سیاسی احزاب را ایجاد نشاط سیاسی و امیدواری مردم دانست وتصریح کرد: هیچ گاه افراد نمی توانند با سیاه نمایی میان مردم جا باز کنند و این تنها باعث ضربه زدن به نظام و دستاوردهای آن خواهد شد.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد : پرداختن به مشکلات موجود چیزی جز نا امیدی در مردم به همراه نخواهد داشت لذا باید نامزدها و احزاب تنها به ارائه برنامه های خود بپردازند.

وی محرومیت زدایی را از اهداف عالی نظام در چشم انداز برشمرد و افزود: امروز نباید به بهانه کنترل تورم از سیاست های اصولی کاهش ضریب بیکاری، افزایش ساخت و ساز در مناطق محروم، ایجاد بنگاه های زودبازده و غیره دست برداریم، هر چند نباید تورم را به عنوان معضل در کشور نادیده گرفت.

افشاربا بیان اینکه احزاب باید برنامه ها و پیشنهادات خود برای مجلس را به مردم ارائه کنند، افزود: یکی از ضعف های انتخاباتی در انتخابات مجلس ناکافی بودن وقت تبلیغات از سوی نامزدهاست.

معاون سیاسی وزیر کشور ایجاد تحول در نظام ثبت نام نامزدهای مجلس را یکی از راهکارهای مهم تغییر و تحول برای ایجاد وقت کافی در انتخابات مجلس برشمرد و اضافه کرد: باید با ارائه راهکارهای جدید وجود چنین مشکلاتی را در انتخابات مجلس مرتفع کرد .

رئیس ستاد انتخابات کشور ابراز امیدواری کرد که حضور احزاب در صحنه های سیاسی را تنها در ایام انتخابات شاهد نباشیم تا بتوانیم از این بین تصمیماتی برای جلوگیری از حضور احزاب فصلی در انتخابات اتخاذ کنیم.

وی توسعه همه جانبه کشور را منوط به توسعه فرهنگی دانست و اظهار داشت: کف اخلاق سیاسی در انتخابات باید مراعات و احترام به قانون با پشتوانه فرهنگی باشد.

افشار ادامه داد: اگر درحوزه سیاسی و انتخابات هم خواستار اجرای هر چه بهتر قانون هستیم و باید فرهنگ را در کشور بالا ببریم تا خرید و فروش رای ، مهمانی ها و تبلیغات آنچنانی در مردم اثر نکند چرا که بهترین ضامن اخلاق انتخاباتی مردم هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور در پایان با اشاره به تدوین منشور اخلاق انتخاباتی در 20 اصل از سوی وزارت کشور با همکاری نهادهای مختلف، تصریح کرد: در راستای فعالیت های میز احزاب نیز ابلاغیه ای به استانها از سوی ستاد انتخابات صادر شده تا همکاری های لازم با نمایندگان میز احزاب در استانها انجام شود و بر این اساس مسئولان استانی موظف به تعامل و همکاری با نمایندگان میز احزاب در استانها خواهند بود.