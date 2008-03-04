انتقاد معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی از عدم ابلاغ آیین نامه ارتقاء

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش یک روزه معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به بیان نظرات خود در خصوص موضوعات مختلف آموزشی پرداختند.

معاونین آموزشی دانشگاههای مختلف همچنین از عدم ابلاغ آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی که پس از تصویب وزارت بهداشت برای تائید نهایی در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد، انتقاد کرده و خواستار روشن شدن وضعیت زمان ابلاغ این آئین نامه شدند.

همچنین برخی از معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی در صبح روز این همایش پیشنهاداتی برای برگزاری بهتر جشنواره آموزشی شهید مطهری ارائه داده و خواستار اصلاح روند تخصیص بودجه های آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی شدند.

در این زمینه همچنین برخی از معاونین آموزشی نیز از شفاف نبودن ساختار و تشکیلات هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی گله مند بودند و بر ایجاد یک ساختار شفاف برای امور هیئت علمی در دانشگاهها تأکید کردند.

در این دوره از همایش معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی مباحثی از جمله جشنواره آموزشی شهید مطهری، نشریات الکترونیک، نقش اساتید مشاور در هدایت تحصیلی و علمی دانشجویان، ارزیابی وضعیت محیط آموزشی دوره پزشکی عمومی، تفویض اختیار برنامه های آموزش مداوم، ارائه برنامه کیوسکهای اطلاع رسانی مبتنی بر کارت هوشمند و ارتقاء آموزش در سطح ملی و بین المللی مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.