دولت آینده آمریکا باید بدون درخواست تعلیق غنی سازی با ایران گفتگو کند

به گزارش خبرگزاری مهر،"دیوید آلبرایت"( David Albright) در گفتگو با پایگاه خبری شورای روابط خارجی آمریکا خاطر نشان کرد: مهندسان ودانشمندان ایرانی توانایی بسیار خوبی دارند. آنها هم اکنون بردو چیز متمرکزهستند یکی بهتر کردن کارسه هزار سانتریفیوژP1 و دیگری یاد گیری ساخت سانتریفیوژهای اصلاح شده P2 است به گونه ای که بتواند در نهایت جایگزین P1 شود.

وی با بی توجهی به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ادعا کرد:" ایرانیها مصمم هستند تا مقادیر زیادی از اورانیوم را غنی سازی کنند که از دیدگاه عده ای به آنها اجازه خواهد داد به مرحله ای برسند که توانایی ساخت سلاح هسته ای را دارند. اما من نگرانم و معتقدم که رئیس جمهور جدید آمریکا مجبور خواهد بود در برابر ایران اقدام دیپلماتیک خلاقانه ای را در پیش بگیرد."

آلبرایت در پاسخ به این سئوال که آیا ایرانیها در صورت پیشنهاد مذاکره بدون تعلیق ممکن است انعطاف بیشتری داشته باشند، گفت : فکر نمی کنم که این امر تغییری را در دولت بوش ایجاد کند. من مطمئن نیستم دولت بوش بتواند چنین پیشنهادی را ارائه دهد. همچنین من مطمئن نیستم ایرانیها این پیشنهاد را کافی بدانند. شاید ما باید منتظر دولت بعدی باشیم که به عنوان یک دولت پاک از نزدیکی رابطه خود با ایران منافعی خواهد داشت.

دیوید آلبرایت رئیس سابق بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل

این کارشناس برجسته مسائل هسته ای اظهار داشت : آمریکا می خواهد حل موضوع هسته ای را به ضمانتهای امنیتی مرتبط کند.اما دولت جدید آمریکا آزادی انجام این کار را خواهد داشت. بنابراین به پیدا کردن یک راهبرد دیپلماتیک نیاز است تا دو طرف به آنچه می خواهند برسند. یک راه در تلاش برای رسیدن به این نتیجه از طریق مذاکرات موقت است که هیچ پیش شرطی ندارد و درآنجا مسائل را می توان روی میز قرار داد و آنگاه هر یکی از طرفین می تواند تلاش خود را آغاز کند تا نیازهای طرف دیگر را برای رسیدن به یک توافقنامه تامین کند. به نظر من، دولت بوش نمی خواهد این نوع راهبرد دیپلماتیک را دنبال کند.

وی در ادامه تاکید کرد: دولت جدید آمریکا می تواند این نوع مذاکره را آغاز کند و اگر بخواهد این مذاکرات گسترش و به حوزه های دیگری از جمله تروریسم، خاورمیانه، موضوعات صلح بین اسرائیل و فلسطین یا عراق سرایت پیدا کند، می تواند این کار را بدون قطع مذاکرات محوری در موضوع هسته ای انجام دهد. رئیس جمهور جدید با ایرانی روبرو خواهد شد که توانایی هسته ای آن افزایش یافته و باید با سرعت در قبال آن اقدام و به این مسئله فکر کند که چطور با خلاقیت بیشتر و به شکلی گسترده تر یک راهبرد دیپلماتیک را ایجاد کند.

به گزارش مهر ، آلبرایت اظهار داشت: اگر دولت جدید این کار را انجام ندهد؛آمریکا به سرعت در موقعیتی شبیه به دولت بوش قرار خواهد گرفت. بنابراین برای دولت بوش مهم است که به سرعت یک راهبرد جدید دیپلماتیک را ایجاد کند .