  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۷

وضعیت مصرف آب در بخش کشاروزی آذربایجان غربی نگران کننده است

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان غربی وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی استان را نگران کننده خواند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نقی کریمی، پیش از ظهر امروز در همایش بزرگداشت روز ملی آب در ارومیه افزود: در این راستا پایین بودن بهره وری در روشهای آبیاری سنتی باعث هدر روی بیش از حد آب زراعی می شود.

وی ادامه داد: توجه جدی به آبخیزداری و آبخوانداری، مدیریت پسابها و استفاده بهینه از آب کشاورزی، بسیار ضروری است.

کیومرث کلانتری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز در این همایش نبود الگوی مناسب کشت، ضعف مدیریت در مصرف آب و ورود آلاینده های زیست محیطی به آبهای جاری را از عوامل تهدید کننده منابع آب آذربایجان غربی عنوان کرد.

همایش بزرگداشت روز ملی آب با شرکت 250 نفر از کارشناسان، محققان و مسئولان بخش آب آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.

کد مطلب 649526

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها