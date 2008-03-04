وضعیت مصرف آب در بخش کشاروزی آذربایجان غربی نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نقی کریمی، پیش از ظهر امروز در همایش بزرگداشت روز ملی آب در ارومیه افزود: در این راستا پایین بودن بهره وری در روشهای آبیاری سنتی باعث هدر روی بیش از حد آب زراعی می شود.

وی ادامه داد: توجه جدی به آبخیزداری و آبخوانداری، مدیریت پسابها و استفاده بهینه از آب کشاورزی، بسیار ضروری است.

کیومرث کلانتری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز در این همایش نبود الگوی مناسب کشت، ضعف مدیریت در مصرف آب و ورود آلاینده های زیست محیطی به آبهای جاری را از عوامل تهدید کننده منابع آب آذربایجان غربی عنوان کرد.

همایش بزرگداشت روز ملی آب با شرکت 250 نفر از کارشناسان، محققان و مسئولان بخش آب آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.