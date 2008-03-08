1400 تن میوه ویژه ایام نوروز وارد چهار محال و بختیاری شد

رئیس سازمان بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد، اظهار داشت: با نزدیک شدن به ایام نوروز و برای حل مشکلات مردم و دستیابی آسان قیمتهای مناسب و میوه های خوب سازمان بازرگانی استان میوه های مورد نیاز را برای موارد فوق وارد استان کرد.

حسن طاهری افزود: حدود 1400 تن میوه ذخیره کردیم که 850 تن پرتقال و 550 تن سیب است که نسبت به سال گذشته 300 تن افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در کل شهرستانهای استان عر ضه میوه در38 غرفه میوه و تره بار از 25 اسفند ماه آغاز تا 15 فروردین ماه سال جدید 87 ادامه خواهد داشت.