به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی یادواره عکس یاران حسین (ع) اعلام کرد این یادواره در راستای گسترش فرهنگ اعتقادی، مذهبی و ترویج ارزش‌های والای نهضت حسینی، حضور یاد و نام امام حسین (ع) در زندگی و فرهنگ عامه و نقش جاودانه این امام طراحی و برنامه ریزی شده است.

یادواره عکس یاران حسین (ع) در قالب رقابتی با موضوعاتی چون باورهای حسینی در رفتارهای فردی و اجتماعی، خانواده و فرهنگ عاشورا، انضباط اجتماعی، احساس امنیت در مکتب حسینی، فرهنگ شهادت، اعتقادات دینی و جوانان، آئین و سنن ملی و ترویج شعائر دینی و آداب و رسوم محلی به اجرا درمی‌آید.

تمام عکاسان کشور می‌توانند آثار خود را (10 قطعه عکس به صورت مجموعه یا تک عکس) تا اول اردیبهشت سال 87 به دبیرخانه در تهران، خیابان شریعتی، خروجی خیابان پاسداران، بین سروستان سوم و چهارم، شماره 65/1، طبقه پنجم، واحد 17 ارسال کنند. شماره‌های 22864161 و 22864121 برای کسب اطلاعات بیشتر در خدمت علاقمندان است.

یادواره عکس یاران حسین (ع) با حمایت موسسه مالی و اعتباری قوامین و همکاری مراکز و سازمان‌های مختلف خردادماه 87 همراه با نمایشگاه آثار در تهران برگزار می‌شود. کتاب نمایشگاه مشتمل بر تمام آثار راهیافته به بخش مسابقه نیز منتشر و مراسم تجلیل و قدردانی از آثار شاخص و بهترین عکاسان حاضر در یادواره برگزار می‌شود.