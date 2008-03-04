بودجه پیش بینی شده بخش تعاون توسعه ای نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رمضانی در گردهمایی تعاونی های تاکسیرانی سراسر کشور که صبح امروز برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه سیاستهای کلی اصل 44 آخرین مراحل تصویب را سپری می کند، منتظر هستیم تا با ابلاغ آن به دولت، راهکار توسعه بخش تعاون هموار شود.

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی، اظهار داشت: با تاخیر در ابلاغ سیاستها، سالانه 2 درصد رشد بخش تعاون از دست می رود، به نحوی که طبق برنامه باید از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون 6 درصد رشد در بخش تعاون اتفاق می افتاد که با 5 درصد قبلی، هم اکنون باید شاهد رشد 11 درصدی بخش تعاون بودیم.

رمضانی تصریح کرد: متاسفانه در لایحه بودجه سال 87 دولت و مجلس آنچنان که شایسته رشد سالانه بخش تعاون است، توجهی به این موضوع نشده است و منابع لازم برای ایجاد اشتغال و تولید مسکن در حوزه تعاون دیده نشده که در اینصورت رشد 25 درصدی این بخش دچار مشکل خواهد شد.

وی در ادامه به تعویق افتادن بررسی طرح تعاونی های تاکسیرانی در مجلس اشاره کرد و بیان داشت: طرح واگذاری امور اجرایی به تعاونی های تاکسیرانی و باقی ماندن، نظارت و اختیارات تصمیم گیری در دست دولت هنوز در مجلس فرصت مطرح شدن پیدا نکرده که امیدواریم در سال آینده مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه گردهمایی مدیر کل تعاونی های حمل و نقل وزارت تعاون نیز در اظهاراتی، گفت: کشور ما در حال گذر است و جا دارد که مشارکت مردم را نیز همراه داشته باشد.

حمید رضا قاسمی، تصریح کرد: باید در زمینه تغییر نگاه مردم به مقوله تاکسیرانی فرهنگ سازی نمود و بر همین اساس نیز طرح تعاونی های تاکسیرانی به مجلس ارائه شده است.

وی از وجود 298 شرکت تعاونی تاکسیرانی در کشور خبر داد و گفت: با توجه به تصویب قانون، توسعه حمل و نقل و مدیریت آن، جا دارد تعاونی های تاکسیرانی نیز به ارائه طرحهای پیشنهادی و مشارکت در این مصوبه فرا خوانده شوند.

قاسمی به بحث آموزش و ارائه خدمات مشاوره در تعاونی های تاکسیرانی اشاره و تصریح کرد: متاسفانه تعاونی ها به این موارد توجه چندانی ندارند که باید با برنامه ریزی و تغییر ساختار در به روز سازی تعاونیها تلاش نمود، در غیر اینصورت از سایر بخشها عقب خواهیم ماند.