۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۳

43 پایگاه اورژانس جاده ای و شهری در همدان راه اندازی می شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: تعداد پایگاههای اورژانس جاده‌ ای و شهری استان همدان تا پایان برنامه چهارم توسعه به 43 پایگاه خواهد رسید.

حبیب معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در حال حاضر 27 پایگاه در استان همدان فعال است که این تعداد پایگاه تا پایان سال جاری به 30 پایگاه افزایش خواهد یافت و تا پایان برنامه چهارم توسعه نیز به 43 پایگاه خواهد رسید.

وی با بیان اینکه به ازای هر 60 هزار متر یک پایگاه امدادرسانی شهری و به ‌ازای هر30 کیلومتر یک پایگاه امدادرسانی جاده‌اینیاز است، اظهار داشت: اورژانس موتوری نیز به زودی در مرکز اورژانس همدان راه اندازی می شود.

معصومی گفت: در این راستا دو دستگاه موتور خریداری شده که به زودی راه اندازی خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان به ‌موقع رسیدن بر بالین بیمار و مصدوم را هدف اصلی راه‌اندازی پایگاه‌های امداد در استان همدان عنوان کرد و گفت: زمان مناسب رسیدن بر بالین بیمار در شهرها کمتر از هشت دقیقه و در جاده‌ها کمتر از ۱۶‬دقیقه است.

وی گفت: در حال حاضر، حداقل زمان رسیدن به مصدوم در استان همدان در شهر شش دقیقه و در جاده‌ها ۱۲‬دقیقه است.

معصومی با بیان اینکه اورژانس همدان ۵۰‬دستگاه آمبولانس دارد که ۲۵‬دستگاه از این تعداد استاندارد هستند، گفت: سالانه اورژانس و مرکز فوریت‌های پزشکی همدان ۲۰‬هزار ماموریت انجام می‌دهد.

