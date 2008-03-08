43 پایگاه اورژانس جاده ای و شهری در همدان راه اندازی می شود

حبیب معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در حال حاضر 27 پایگاه در استان همدان فعال است که این تعداد پایگاه تا پایان سال جاری به 30 پایگاه افزایش خواهد یافت و تا پایان برنامه چهارم توسعه نیز به 43 پایگاه خواهد رسید.
وی با بیان اینکه به ازای هر 60 هزار متر یک پایگاه امدادرسانی شهری و به ازای هر30 کیلومتر یک پایگاه امدادرسانی جادهاینیاز است، اظهار داشت: اورژانس موتوری نیز به زودی در مرکز اورژانس همدان راه اندازی می شود.
معصومی گفت: در این راستا دو دستگاه موتور خریداری شده که به زودی راه اندازی خواهد شد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان به موقع رسیدن بر بالین بیمار و مصدوم را هدف اصلی راهاندازی پایگاههای امداد در استان همدان عنوان کرد و گفت: زمان مناسب رسیدن بر بالین بیمار در شهرها کمتر از هشت دقیقه و در جادهها کمتر از ۱۶دقیقه است.
وی گفت: در حال حاضر، حداقل زمان رسیدن به مصدوم در استان همدان در شهر شش دقیقه و در جادهها ۱۲دقیقه است.
معصومی با بیان اینکه اورژانس همدان ۵۰دستگاه آمبولانس دارد که ۲۵دستگاه از این تعداد استاندارد هستند، گفت: سالانه اورژانس و مرکز فوریتهای پزشکی همدان ۲۰هزار ماموریت انجام میدهد.
