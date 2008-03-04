رایس با همتای مصری خود دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، اوضاع نوار غزه موضوع محوری این دیدار بود. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

در این دیدار "دیوید ولش" معاون رایس در امور خاورمیانه نیز حضور داشت. رایس قرار است امروز با همتای مصری خود کنفرانس خبری داشته باشد.

رایس با هدف پیگیری تلاشها برای پیشبرد مذاکرات سازش میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین به منطقه سفر کرده است.

سفر وی در حالی صورت می گیرد که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل جنایتهای اخیر اسرائیل در غزه، مذاکرات و دیدارهای خود را با این رژیم به حال تعلیق درآورده است.

رایس قرار است با "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر و بعد از ظهر با ابومازن نیز دیدار کند.