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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۲

هیئت وزیران تصویب کرد:

ایجاد چند بازارچه مرزی در استان هرمزگان

هیئت وزیران با ایجاد چند بازارچه مرزی در استان هرمزگان موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 به وزارت کشور اجازه داد با رعایت مقررات مربوط به بازارچه‌های مشترک مرزی در مناطق ابوموسی ،‌سیریک ، بندر لنگه ، شیو ( پارسیان و کرگان ( میناب) در استان هرمزگان بازارچه مرزی ایجاد نماید .

هیئت وزیران به استناد ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات به وزارت کشور اجازه داد با رعایت مقررات بازارچه‌های مشترک مرزی در مناطق ابوموسی،‌سیریک،بندر لنگه،شیو( پارسیان و کرگان(میناب)در استان هرمزگان بازارچه مرزی ایجاد کند.

کد مطلب 649538

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