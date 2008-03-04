ایجاد چند بازارچه مرزی در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر،هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 به وزارت کشور اجازه داد با رعایت مقررات مربوط به بازارچه‌های مشترک مرزی در مناطق ابوموسی ،‌سیریک ، بندر لنگه ، شیو ( پارسیان و کرگان ( میناب) در استان هرمزگان بازارچه مرزی ایجاد نماید .

هیئت وزیران به استناد ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات به وزارت کشور اجازه داد با رعایت مقررات بازارچه‌های مشترک مرزی در مناطق ابوموسی،‌سیریک،بندر لنگه،شیو( پارسیان و کرگان(میناب)در استان هرمزگان بازارچه مرزی ایجاد کند.