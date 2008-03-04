ادامه رایزنی های سران 14 مارس با پادشاه عربستان درباره لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، "امین جمیل" بدون اعلام قبلی روزگذشته از دبی عازم عربستان شد.

اطلاعات به دست آمده حاکی ازآن است که رئیس حزب کتائب لبنان امروز در عربستان با "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه این کشور دیدار می کند.

این درحالی است که سعد الحریری که اخیرا به عربستان سفر کرده است، همچنان دراین کشور به سر می برد و به دیدارهای ویژه خود با مقامهای عربستانی همچنان ادامه می دهد.

درحالی برخی از سران گروه های حاکم بر لبنان در عربستان به سر می برند، که اخیرا سفارت عربستان در بیروت با هشدار به اتباع خود دربیروت درباره وقوع جنگ داخلی در لبنان هشدار داد و خانواده های کارکنان سفارت این کشور نیز اخیرا خاک لبنان را ترک کردند..

همچنین درراستای برگزاری اجلاس سران عرب در دمشق، عربستان و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند: در صورتی دراین اجلاس شرکت می کنند که رئیس جمهوری آتی لبنان تا پیش از برگزاری این اجلاس انتخاب شود.

از سوی دیگر، منابع آگاه اعلام کردند: عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب درنظر دارد؛ نشستی مشترک بین جناح حاکم بر لبنان و مخالفان آن در قاهره تا پیش از زمان تشکیل نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری آتی یعنی 11 مارس (21 اسفند ماه) تشکیل دهد.