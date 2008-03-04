به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین جشنواره سراسری فیلم کوتاه "سنگر هفتم" و نخستین جشن سینمایی ارتش صبح امروز با حضور کاشانی مدیر هنری ارتش جمهوری اسلامی ایران و دبیر جشنواره در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.

در ابتدای این نشست کاشانی درباره برگزاری جشنواره "سنگر هفتم" گفت: "دوره اول این جشنواره حدود سه سال پیش برگزار شد و در همین راستا نیز اهدافی را دنبال کرد. اما ما در این دوره سیاست‌هایی جدید پیش رو داریم. جشنواره دوم با نگاه بیرونی و با حمایت‌های نهادها و سازمان‌های مختلف برگزار خواهد شد."

وی افزود: "این جشنواره در بخش اصلی با موضوعاتی چون ارتش در دفاع مقدس و تاثیر مثبت سربازی بر شخصیت جوانان و خانواده غیورمردان ارتش برگزار خواهد شد. تمام فیلمسازان در داخل و خارج ارتش می‌توانند با تکیه به این موضوعات فیلم‌های کوتاه را تولید و تا اول تیرماه سال 87 به دفتر جشنواره برای ارزیابی ارائه کنند."

کاشانی با اشاره به جشن سینمایی ارتش گفت: "در این جشن کلیه فیلم‌های تولیدی بعد از انقلاب که با موضوع ارتش ارتباط دارند مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرند. روز برگزاری نیز از همه این آثار تقدیر خواهد شد. از میان این فیلم‌ها به انتخاب هیئت داوری به بهترین فیلم، کارگردان و بازیگر جوایزی اهدا می‌شود."

دبیر جشنواره فیلم کوتاه ارتش ادامه داد: "بخش سوم این جشنواره با عنوان "چشم سوم" مردادماه برگزار می‌شود و در این بخش فقط سربازان وظیفه، پرسنل ارتش و خانواده‌های انها می‌توانند آثار خود را برای شرکت در بخش مسابقه ارائه دهند. موضوع اثار آزاد است. البته در کنار بخش‌های اصلی، کارگاههای آموزش و نمایشگاه عکس نیز برپا خواهد شد."

کاشانی در ادامه با اشاره به بخش ویژه جشنواره "سنگر هفتم" افزود: "در بخش ویژه سه بازیگر و هنرمند سینما تقدیر می‌شوند. بیشتر این عزیزان پیش از این کارمند ارتش بوده و در این سازمان فعالیت‌هایی انجام داده‌اند. به طور نمونه رضا ناجی بازیگر "آواز گنجشک‌ها" کارمند نیروی هوایی ارتش بوده یا امین حیایی نخستین اجرای تئاتر خود را در این سازمان انجام داده است."

وی درباره جوایز بخش‌های مختلف دومین جشنواره فیلم کوتاه ارتش گفت: "در بخش آثار کوتاه 10 سکه به فیلم اول اهدا می‌شود و فیلم‌های دوم و سوم به ترتیب هفت و چهار سکه می‌گیرند. البته از سازندگان فیلم‌های اول تا سوم برای ساخت فیلم کوتاه حمایت مالی صورت می‌گیرد."

کاشانی افزود: "در بخش سینمای ارتش نفر اول 10 سکه به همراه 20 درصد مشارکت مالی، نفر دوم هفت سکه به همراه 15 درصد مشارکت مالی و نفر سوم چهار سکه به همراه 10 درصد حمایت مالی می‌گیرند. در بخش چشم سوم نفرات اول تا سوم به ترتیب پنج تا سه سکه جایزه خواهند گرفت. در این بخش نیز برای ساخت اثر بعدی 100 درصد حمایت مالی صورت می‌گیرد."

دومین جشنواره فیلم کوتاه سنگر هفتم با حمایت بنیاد حفظ و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)، معاونت تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد سینمایی فارابی، خانه سینما، سیما فیلم، ناجی هنر، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، انجمن سینمای جوان، شبکه تهران، انجمن مستندسازان، وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و انجمن انقلاب و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

تاکنون حضور پوران درخشنده به عنوان یکی از داوران قطعی شده و در بخش جلوه‌های ویژه که به مجزا برگزار می‌شود جواد شریفی راد به بررسی آثار می‌پردازد. همچنین کامران ملکی به عنوان قائم مقام دبیر جشنواره فیلم کوتاه ارتش انتخاب شده که به دلیل حضور در سفر در جلسه امروز غایب بود.

به گفته کاشانی، ارتش در سال‌های اخیر از فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی که شاید موضوع مرتبط با ارتش هم نداشته‌اند حمایت کرده که به عنوان نمونه می‌توان به مجموعه‌های "روزگار قریب" و "حلقه سبز" و فیلم‌های "اخراجی‌ها"، "روز سوم" و ... اشاره کرد.