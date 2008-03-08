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۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۱۲

88 درصد نامه های ارسالی به رئیس جمهور در خواف پاسخ مثبت دریافت کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار خواف از دریافت پاسخ مثبت 88 درصد نامه های ارسالی مردم خواف به رئیس جمهور خبر داد.

حسین ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خواف افزود: به هفت هزار و 870 نامه ارسالی مردم برای رئیس جمهور در سفر وی به شهرستان خواف پاسخ مثبت داده شده است. 

فرماندار خواف اظهار داشت: در سفر رئیس جمهور به شهرستان خواف در مجموع هشت هزار و 933 فقره نامه توسط کمیته ارتباطات مردمی سفر ایشان دریافت شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد به غیر از نامه هایی که پاسخ مثبت گرفته اند، یک هزار و 56 نامه در دست اقدام است و هفت فقره نیز به دلایل مختلف غیر قابل اقدام هستند. 

فرماندار خواف گفت: در مرحله بعد از سفر رئیس جمهور تعداد سه هزار و 551 نامه دیگر نیز به دبیرخانه رسیدگی به نامه های سفر رئیس جمهور به شهرستان خواف ارسال شده است. 

ابوالحسنی ابراز داشت: از این تعداد هزار و 245 نامه پاسخ مثبت دریافت کرده اند، هزار و 328 نامه در دست اقدام است و 216 فقره نامه نیز به ادارات و سازمان های مربوطه ارجاع داده شده است.  

کد مطلب 649547

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